Italo Cucci: “la parola d’ ordine e’ non cedere”

Italo Cucci, penna storica del giornalismo sportivo, ha parlato alla radio ufficiale del calcio Napoli, della stagione del Napoli e del futuro del club:

“Bisogna cominciare dal presidente, il quale non ha drammatizzato piu’ di tanto la perdita dello scudetto, doveva disperarsi? Allora chi parla cosi non consce de Laurentiis!…gli e ‘ rimasto sullo stomaco perche questa era la stagione buona,pero’ si va avanti, poi c’e’ l’allenatore, e lui che ha in mano le gioie del gruppo, dopo di che mi sento di dire , chi come me non ama il calciomercato, l’importante e’ non cedere,poi se vuol aggiungere qualcuno…ma soprattutto non cedere Koulibaly, Osimhen,…“

Ma se arrivassero’ offerte indecenti?

Allora ti faccio un esemmpio, he cos’e’ piu’ importante,rigiocare per provare a vincere, o come dicono i cattivi, per tenere a posto, le casse della societa’?

La realta e che de laurentiis paga una certa impopolarota’ e perche’ il Napoli, sta bene! Se si va oltre, va a finire che ti devono comprare Americani o sceicchi, ormai arrivan tutti, e quindi non trova d’accordo quella tifoseria suicida, e quindi questo e il momento di non cedere , ho sentitio anche il tecnico dire che Koulibaly e’ incedibile, bene, allora gli diano retta!

