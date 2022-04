Italo Cucci su Spalletti: “Spalletti miglior allenatore dell’era De Laurentiis”

Anche Italo Cucci, ex direttore del Corriere dello Sport, e firma storica del giornalismo sportivo, e intervenuto alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Italo Cucci:

“Per come la vedo io Spalletti è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis. Non sarà un profeta come altri, ma al Napoli ha saputo creare un giocattolo vincente”.

