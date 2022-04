Italo Cucci : “Dopo 5 sconfitte in casa, inspiegabili per noi da fuori, ma notizie per chi sta dentro”

L’ex direttore del Corriere dello Sport, Italo Cucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, commentando ad ampio raggio Napoli-Roma, la gara ,gli episodi oltreche’ i calciatori:

“Sono sbalordito, dopo aver perso 5 volte in casa ci dovrebbero essere delle domande sui perché. Inspiegabile per noi da fuori, ma per chi sta dentro dovrebbero starci le notizie.”

SU NAPOLI-ROMA

“Non posso imputare a Spalletti l’errore su El Shaarawy, in campo ci vogliono giocatori che parlano e aiutino nella gestione della difesa, se si sbagliano questi elementi sei fottuto. Il calcio è un meraviglioso sport ma anche una scienza, ad una mossa, ci vuole una giusta contromossa”

Un errore che paghi caro, quando entra El Shaarawy devi studiarlo, devi studiare i suoi movimenti non è uno imprevedibile. Lo sappiamo da quando si sono allungati i cambi che le partite si risolvono nel finale, e la scelta di El Shaarawy è stata la mossa che ha risolto tutto.”

SU INSIGNE:

“Pur essendo un fan di Dybala ragionavo che mentre l’argentino abbia mollato Insigne no, trovare uno come lui attaccato alla maglia sarà difficile soprattutto di questi tempi. Il mio Bologna è la dimostrazione, stanno giocando con il cuore per l’allenatore.”

