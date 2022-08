Italo Cucci attacca: “Carnevali fa il male del suo calciatore, gli fa vedere il Paradiso, poi glielo nega!”

Italo Cucci, penna storica del giornalismo sportivo nazionale, ed editorialista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sulla trattativa Raspadori, spara a zero sul AD del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate alla radio ufficiale del Calcio Napoli:

“Carnevali, in questo momento, fa Il male del suo calciatore perché se alla fine non si mettono d’accordo, e Giacomino nel Sassuolo, tira su una frustrazione, perché gli hai fatto vedere il paradiso, e’ poi glielo hai negato. Io credo che ci voglia molto cervello in queste cose, bisogna anche capire la personalità, bisogna capire che si tratta di uomini, non di pedine.”

