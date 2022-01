Italiano: “Sono arrabbiato per il 2-2, abbiamo dominato!”

Al termine del match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, Vincenzo Italiano ha staccato un ticket per i quarti di finale del torneo nazionale più prestigioso, dove affronterà l’Atalanta. Il tecnico dei toscani ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, di seguito le sue parole: “Mi fa arrabbiare il fatto che abbiamo preso gol al 95’ visto che loro erano in 9, stavamo dominando, si poteva evitare. Dopo una cosa del genere nessun allenatore riesce a rimanere tranquillo, può succedere di tutto. Sono contento per il passaggio del turno ma soprattutto per la prestazione dei ragazzi. È stata una partita pazza con tante espulsioni, ma ho ritrovato la mia squadra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati