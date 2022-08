Italiano : Napoli straripante

Poi chiedono di Kvaratskhelia, un pericolo non da poco per la sua squadra: ” Kvara ha qualità da campione, non ho previsto una marcatura speciale su di lui. Altrimenti ne dovrei prevedere una speciale su Osimhen, su Zielinsky, su Lozano e così via. Il Napoli è una squadra di fenomeni e contro di loro bisogna ragionare da fenomeni, solo in questo modo si possono contrastare”.

Cabral inizia a capirmi

Si parla ancora tanto di mercato in casa viola, ma Italiano non vuole entrare nell’argomento, piuttosto analizza gli uomini che ha a disposizione. Amrabat sta bene, ma non deve abbassare mai la guardia, deve mantenere una concentrazione alta per esprimersi ai suoi livelli, le qualità ce l’ha ho fiducia in lui. Cabral inizia a capire cosa vuole l’allenatore da lui, inizia ad inserirsi sempre di più negli schemi della squadra, fa domande, si sta integrando al meglio, puo’ solo crescere da questo punto, di vista. Delle operazioni di mercato non parlo, Kouame ha giocato, Milenkovic ha giocato così come gli altri, pensiamo solo alle partite che dobbiamo giocare”.

Indisponibili

Due assenze pesanti a Firenze , Nico Gonzalez e Duncan non saranno della partita, Ikone e Maleh dovrebbero essere i loro sostituti. Defezioni importanti per i gigliati, ma come sottolineato dal proprio allenatore, bisognerà farci l’abitudine con queste difficoltà. Visto il ritmo che quest’inizio di campionato dovrà sostenere.

Contro la Fiorentina il Napoli lo scorso anno disse addio ai sogni scudetto. Conosce bene Spalletti quanto furono determinanti gli indisponibili viola, in quella gara, un piccolo vantaggio da non trascurare. In un campionato, come l’ Inter ha mostrato ieri nella sfida contro la Lazio è tutt’altro che scontato, l’esito è talmente imprevedibile, quanto le voci di mercato che a Napoli girano in queste ore…

