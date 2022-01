Italiano: “Abbiamo voglia di rivalsa, daremo filo da torcere al Napoli!”

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, ha parlato il tecnico della formazione ospite in conferenza stampa, Vincenzo Italiano. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino. Una cosa inaspettata per quanto riguarda l’approccio e ciò che sembrava già acquisito. C’è poco da dire, solo che è una partita storta e che non siamo stati all’altezza. Se i ragazzi ne sono consapevoli sono contento. Speriamo di cogliere subito l’opportunità e di approfittarne domani”.

“La Coppa Italia è una competizione ufficiale ed importante. Abbiamo tutti voglia di superare il turno e noi abbiamo anche voglia di rivalsa, cercando di dar filo da torcere al Napoli e possibilmente di andare avanti in Coppa”.

“Leggo poco, quindi posso solo immaginarle le critiche. Avranno detto che ho sbagliato la formazione, ma a me non è piaciuto nulla di ciò che abbiamo proposto. Dobbiamo solo pensare a reagire. Tutti quelli che circondano la Fiorentina hanno cambiato obiettivi forse, ma io ogni partita ho timore che la squadra non riesca ad esprimersi. Abbiamo dimostrato di poter essere diversi e migliori: dobbiamo pretendere di più”.

Il Napoli è una squadra che gioca bene, che ha giocatori forti. Ne aveva vinte 8-9 consecutive quest’anno: è tra le più forti del campionato già da tempo. Quindi io temo tutto di loro: antenne dritte, dobbiamo fare bene”.

“Piatek e Ikonè? Il primo ha fatto due allenamenti, è tra i convocati e da domani inizia a far parte di questa avventura. Si allena forte, l’ha già fatto vedere ed è felicissimo di far parte di questo gruppo. Sfrutteremo le sue qualità. Ikoné? Quando arriva a gennaio un calciatore con il suo palmares ha certezze sue in base a ciò che chiedeva l’allenatore precedente. Bisogna che ci sia tempo prima di buttarlo nella mischia, così che sappia bene ciò che vuole il tecnico. Ci vuole calma e pazienza. E’ forte, intelligente e ha qualità. Ma ci vuole sempre del tempo per trovare i sincronismi giusti. È abituato ad inserirsi anche al centro e mi piace, ma deve imparare a farlo nei momenti giusti”.

