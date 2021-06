Italia vs Galles, riposa Insigne. Mancini: “Unica gara in cui possiamo fare qualche cambio”

Lorenzo Insigne dovrebbe accomodarsi in panchina con il Galles., partita in programma domani alle ore 18.

L’impressione è che Roberto Mancini voglia concedere un turno di riposo a chi finora ha tirato la carretta senza sosta.

L’idea di dividere il minutaggio, affinchè tutti gli azzurri siano poi in condizione ottimale in vista della seconda fase, stuzzica non poco il Commissario Tecnico. Al posto del folletto di Frattamaggiore dovrebbe giocare Federico Chiesa, un pò chiuso nelle prime due partite da Lorenzinho e dall’esplosione di Berardi.

In avanti dovrebbe riposare anche Ciro Immobile, titolare nei primi 180 minuti, surrogato al centro dell’attacco azzurro da Belotti. Insomma, al momento, l’unica conferma nel reparto offensivo dovrebbe essere Berardi, che però pare sia destinato a fare spazio in corso d’opera a Bernardeschi.

Terza gara in dieci giorni, c’è stanchezza

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il C.T. Mancini ha parlato della partita contro il Galles, preventivando qualche cambio nell’undici di partenza: “Sarà la terza partita in dieci giorni. Le prime sono state particolarmente dispendiose e c’è qualche giocatore stanco. Questa, probabilmente, è l’unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, perché poi le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà..“.

