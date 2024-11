Italia U21, la cura Nunziata ha rivitalizzato il talento di Ambrosino

All’Italia U21 non è bastato il doppio vantaggio siglato nel primo tempo da Casadei ed Ambrosino per sconfiggere la Francia. Dopo un’ora abbondante di dominio, Le Bleus acciuffano il pareggio grazie ai virtuosismi di un ispiratissimo Cherki. C’è comunque una cosa che ha certificato l’amichevole di Empoli. Talvolta, per descrivere quanto sia impattante un calciatore, basta guardarlo esprimersi nel suo habitat naturale. In effetti, se qualcuno non conoscesse la situazione di Giuseppe Ambrosino e lo vedesse giocare con la Under21 farebbe fatica a comprendere perché nel Frosinone ammuffisca in panchina. Partiamo da una premessa: pur avendo qualità straripanti, il talentuosissimo attaccante scuola Napoli non è cresciuto quanto ci si aspettava battendo i campi della Serie B. E sta provando sulla sua pelle tutte le sfumature di una maturazione problematica in un contesto assai competitivo come la cadetteria.

Tipico risultato di un utilizzo col contagocce nella squadra di club. Mentre in Nazionale può esprimersi con una certa continuità. Ad avvalorare questa tesi, ovvio, contribuisce la minore concorrenza ed un modulo a lui congeniale. Probabilmente, meno adatto a valorizzarne le caratteristiche, quello di Greco. Mentre è impossibile ignorare che Nunziata ne favorisca le inclinazioni, permettendogli di muoversi da punta “pura”: in quella posizione riesce a cambiare a suo piacimento il ritmo della gara, quando strappa partendo in progressione. Aumentando la frequenza degli appoggi, in pochi riescono a stargli abbarbicato alle caviglie.

Ambrosino, fiducia e gol

Il fatto che il c.t. gli abbia dato spazio nel tridente assieme a Gnonto e Volpato, accantonando inizialmente “l’unicorno” Esposito, è significativo di come lo consideri una soluzione efficace per l’attacco degli Azzurrini. Presto detto il motivo. Contro i transalpini, Ambrosino era parte integrante di un meccanismo in cui i compagni di reparto si sacrificavano con grande dedizione in funzione del centravanti ciociaro. A turno, accorciavano per ricevere il pallone sulla trequarti, cucendo il gioco. E poi verticalizzavano: l’imbucata favoriva quindi l’aggressione del ragazzo originario di Procida allo spazio interno, dietro la linea difensiva francese. D’altronde, il gol del 2-0 nasce proprio da una intuizione di Volpato. Che da perfetto slalomista, salta tre avversari e innesca Ambrosino a rimorchio, puntuale a convertire l’invito in rete. Insomma, stiamo parlando di fiducia ed empatia. Solo Nunziata, da commissario tecnico, gli ha offerto un ruolo attivo.

E’ tempo di svoltare

In effetti, finora l’ex bomber del Napoli Primavera non è stato stimolato da un minutaggio adeguato. In primis all’esordio tra i cadetti, nella doppia interlocutoria esperienza, a Como e da gennaio al Cittadella. Meglio lo scorso anno a Catanzaro. Sostanzialmente, è riuscito a ricambiare la stima palesata nei suoi confronti da Vivarini, abbeverandosi alla fonte di un “califfo” della categoria: quel Pietro Iemmello che gli ha trasmesso l’orgoglio di prodigarsi negli ultimi sedici metri a caccia spasmodica del gol. Quest’anno, invece, il matrimonio tra Vivarini ed il Frosinone è durato davvero troppo poco, interrompendo il connubio tra Ambrosino ed il suo mentore in panchina. Con i gialloblù invischiati in piena zona retrocessione, il nuovo allenatore Greco non può andare tanto per il sottile. Affida e sorti dell’attacco alla coppia Canotto–Kvernadze. Con Sene e lo stesso Ambrosino a spartirsi le briciole, subentrando in corso d’opera.

Ormai è giunto a un bivio: bisogna dare una sterzata definitiva e decidere se trasformarsi in un profilo spendibile da titolare. Oppure accontentarsi di fiammate episodiche uscendo dalla panchina. Buono in termini di impiego nelle rotazioni della Nazionale U21, ma sicuramente insufficiente per le aspettative che c’erano su di lui al Napoli, che ne detiene la proprietà. La sua resta una storia da mandare a memoria: a volte è soltanto questione di tempo (e fiducia) per svoltare una carriera in bilico tra il vorrei ma non posso.

