Italia, Spalletti si presenta in conferenza stampa

Inizia l’era di Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha voluto innanzitutto ringraziare gli addetti ai lavori: “Ringrazio Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico e a tutto lo staff della Federazione. Essere qui alla conferenza stampa della mia presentazione come ct dell’Italia è una emozione indescrivibile, è un sogno che parte da lontano, dal 1970 quando mia mamma mi cucì una grande bandiera per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. Quella bandiera la riporterò in campo e spero di di far rinascere quel sogno in tutte le migliaia di bambini che sono a guardare la Nazionale”.

Spalletti ha poi proseguito parlando della parentesi Napoli e della scelta di allenare l’Italia: “Per quanto riguarda la clausola, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta. Ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto dove stanno lavorando gli avvocati e io spero si possa arrivare il prima possibile alla migliore soluzione per tutte e due le parti. Quella azzurra non è una maglia qualunque perché la maglia della Nazionale ci rimane sempre addosso, la porteremo dentro le squadre in cui andremo a giocare”.

Del rapporto coi club ha detto: “Io so le difficoltà dei club, ma poi i club devono sapere che il bene della Nazionale è il bene di tutto il calcio italiano. Non dobbiamo mai essere in contrasto. Io cercherò di avere un rapporto continuo con gli allenatori.

Sul suo approccio sportivo: “Da Mancini eredito una buona Nazionale, lui ha vinto un Europeo, ha fatto un record di 37 risultati utili consecutivi e ha lanciato molti giovani. L’ha fatto in maniera imponente e ha scoperto talenti utili. dobbiamo fare un calcio che piace a tutti: è sempre la giusta via di mezzo ciò che riesce a prendere più cose e a far partecipare più anime e a rendere più redditizio il lavoro che fai. Noi vogliamo fare un calcio che somigli a una Nazione forte come l’Italia”.

L’allenatore ha concluso poi con una massima: “Forse non sarò il miglior allenatore possibile per la Nazionale, ma sarò il miglior Spalletti possibile”

