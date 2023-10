Italia-Malta 4-0: Bonaventura, Berardi e Frattesi per il trionfo azzurro

Inizia anche il percorso dell’Italia in questa sosta, impegnata nella gara di qualificazione agli europei del 2024 contro Malta. I padroni di casa sono favoriti sia per il fattore campo che per la differenza tecnica. Lo dimostra il fatto che gli azzurri sono secondi nel girone e gli ospiti ultimi. Tuttavia il calcio insegna che non è sempre scontata la vittoria del favorito, ragion per cui è necessario mantenere la concentrazione e cercare di chiudere la gara il prima possibile.

Primo tempo 2-0: doppia perla di Bonaventura e Berardi

Inizia il match tra Italia e Malta con il pallone tra piedi dei padroni di casa, i quali cercano subito il pressing alto per non far ragionare l’avversario. Subito pericolosi gli azzurri; dopo il tiro bloccato a Bonaventura, arriva Locatelli sulla ribattuta ma il tiro finisce largo. Poco dopo traversa di Mancini che di testa riceve la sfera da calcio d’angolo, senza riuscire a tenerla bassa abbastanza. Poche emozioni al quarto d’ora di partita, con entrambe le formazioni che cercano il ritmo gara, nonostante sia chiaro come gli ospiti mirino più a non prendere gol che a farne.

Bonaventura, Italia (Foto account X Nazionale Italiana)

Comincia a spingere maggiormente l’Italia, ritrovandosi spesso a bussare alla porta di Malta, senza però riuscire a sfondarla. Ci riesce però Bonaventura al 23′; Kean tenta di andare in rete ma viene bloccato dalla difesa e il pallone giunge tra i piedi dell’azzurro che segna l’1-0 con un tiro a giro all’incrocio. Si abbassano i ritmi dopo il vantaggio azzurro e il match torna ad uno stato di equilibrio nonostante la squadra di casa sia in totale controllo. In pieno recupero raddoppio di Berardi, il quale riceve il passaggio di Barella e decide di emulare Bonaventura con un tiro a giro che bacia il palo lontano per poi insaccarsi. Si chiude quindi il primo tempo sul 2-0.

Secondo tempo 4-0: di nuovo Berardi e poi Frattesi a chiudere i giochi

Riprende la gara tra Italia e Malta, con gli azzurri che vanno vicini a siglare il terzo gol. Match assolutamente in discesa per i ragazzi di Spalletti, che potrebbero anche limitarsi a gestire il risultato. Tuttavia il tecnico sembra voler spingere i suoi a cercare altri gol, sempre utili nel caso in cui la classifica si giocasse sulla differenza reti. Al 64′ arriva il secondo gol di Berardi; Raspadori sull’esterno mette in mezzo un pallone per Kean che svirgola permettendo all’attaccante del Sassuolo di sparare in rete di potenza. Il c.t. azzurro decide di sostituire proprio l’autore della doppietta con Orsolini, insieme a Frattesi per Barella.

Frattesi, Italia (Foto account X Nazionale Italiana)

A più di un’ora di gioco l’Italia domina per 3-0 Malta, mettendo un asterisco sulla vittoria finale. Avversari completamente annichiliti che ormai lasciano il pallino del gioco agli azzurri che con calma e ragionando cercano altri gol senza sbilanciarsi troppo. Altro doppio cambio per Spalletti che ad un quarto d’ora dalla fine schiera Scamacca e Udogie per Kean e Dimarco, seguito poco dopo dall’ingresso di Biraghi per l’autore del primo gol. Allo scadere Frattesi trova il quarto gol con un tiro rasoterra su assist di Udogie. Si chiude 4-0 la gara tra le due formazioni, portando gli azzurri a 10 punti in classifica in attesa dell’imminente sfida all’Inghilterra capolista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati