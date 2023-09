Italia, l’ottimismo di Tardelli: “Spalletti ci porterà lontano”

Marco Tardelli, figura storica della Nazionale, sia da giocatore (vincitore del Mondiale 1982) che da allenatore (vincitore dell’Europeo Under 21 nel 2000), ha parlato del livello attuale degli Azzurri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Non sono troppo pessimista: l’Italia non è affatto quella che abbiamo visto in Macedonia. Altrimenti sarebbe una tragedia. Noi abbiamo una storia diversa. Quando avrà tutti gli Azzurri in mano, Spalletti potrà mettere in pratica le sue idee . Troverà partite e risultati, parteciperà agli Europei e anche ai Mondiali. Ci vorranno alcune partite insieme, un po’ di tempo. I giocatori lì, Barella è il nostro simbolo, quello più internazionale. Non mancano nemmeno i giovani. Mi sembra che dall’Under arrivino segnali incoraggianti: ecco, forse dovremmo avere il coraggio di lanciare di più i giovani in rampa di lancio“.

Foto account Twitter ufficiale nazionale italiana

“L’importante è che in Nazionale tutti vogliano crescere, non solo nei club – ha proseguito Tardelli -. L’Italia va amata. Se non senti questo amore, non venire. Non dubito di nessuno, semplicemente non voglio pensare che ci sia qualcuno nel gruppo che non senta questa connessione. Poi non avremo problemi, per me siamo ancora tra i migliori e nelle fasi finali potremo competere con tutti. Ci sono anche Francia, Spagna e Inghilterra. Non sono così lontani da noi. »

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati