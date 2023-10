Italia: le combinazioni ideali per la qualificazione ad Euro 2024

Nonostante la bella vista contro Malta per 4-0 da parte dell’Italia, ci sono delle combinazione precise per centrare con certezza la qualificazione ad Euro 2024. Ora gli azzurri sono al secondo posto del girone C con 10 punti, alla pari con l’Ucraina con una partita in meno.

Quindi, per ottenere la matematica qualificazione, all’Italia di Spalletti mancano 4 punti, a patto che uno si questi 4 arrivi proprio contro l’Ucraina all’ultima giornata del girone. In caso di arrivo a pari punti a quota 14, scenario molto probabile, a qualificarsi sarebbe l’Italia dato che avrebbe gli scontri diretti a proprio favore: vittoria a Milano e pareggio a Leverkusen nella gara in programma il prossimo 20 novembre.

C’è anche un altro scenario: quello che l’Italia di Spalletti di si qualifichi con una giornata d’anticipo: gli azzurri dovranno vincere le prossime due partite, contro l’Inghilterra martedì 17 e quella successiva contro la Macedonia del Nord.

La probabilità maggiore è che la Nazionale di Spalletti si giochi la qualificazione contro l’Ucraina all’ultima giornata, anche se uno scenario del genere potrebbe portare ai fantasmi degli scorsi anni con una qualificazione in bilico fino all’ultimo.

Se l’Italia dovesse vincere almeno una partita fra Inghilterra e Macedonia del Nord, arriverebbe alla partita di Leverkusen con 13 punti. Stessi punti con cui dovrebbe arrivare l’Ucraina dato che affronterà Malta prima di vedersela con gli Azzurri. In questo modo la nazionale avrebbe a disposizioni 2 risultati su 3 per riuscire a qualificarsi ad Euro 2024.

Ovviamente perdere entrambe le partite prima di arrivare alla sfida contro l’Inghilterra, comporterebbe una qualificazione quasi a rischio per l’Italia, che rischierebbe di saltare un’altra competizione dopo il Mondiale in Qatar nel 2023.

