Italia-Inghilterra: Mancini punta su Raspadori

L’Italia di Roberto Mancini ritorna a giocare in Nations League. Gli azzurri affrontano nella quinta giornata del Gruppo 3 l’Inghilterra di Southgate in un remake della finale degli Europei 2020, che si svolge stavolta al San Siro. In palio ci sono punti importanti per il primo posto nel girone, che garantisce l’accesso alle Final Four, e per evitare di finire all’ultimo posto, con la seguente retrocessione nella Lega B della competizione. L’ultima partita in Nations League dell’Italia risale al 14 giugno, con la pesante sconfitta per 5-2 contro la Germania. Oltre a quella gli azzurri hanno raccolto 5 punti, frutto di una vittoria e 2 pareggi. Ultima proprio l’Inghilterra, con due sconfitte e due pareggi. Mancini confida nel supporto del pubblico di casa per ottenere una vittoria e raggiungere dunque l’Ungheria, al momento al primo posto con 7 punti. L’ultimo confronto tra azzurri e inglesi risale all’11 giugno, sempre in Nations League, con il pareggio per 0-0 a Wembley.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Raspadori, Immobile, Gabbiadini. All: Mancini. A disposizione: Meret, Acerbi, Toloi, Di Marco, Felipe, Mazzocchi, Gatti, Cristante, Frattesi, Esposito, Grifo, Scamacca, Cancellieri, Gnonto, Zerbin. Indisponibili: Tonali, Politano, Verratti. Squalificati: -.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Chilwell; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. All: Southgate. A disposizione: Pope, Henderson, Guehi, Shaw, Alexander-Arnold, Trippier, Walker, Dier, Ward-Prowse, Grealish, Saka, Abraham. Indisponibili: Philips. Squalificati: Stones.

ARBITRO: Manzano

ASSISTENTI: Barbero e Nevado

QUARTO UOMO: De Mera

VAR: Munuera

AVAR: Villanueva

