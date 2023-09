Italia: Barella orgoglioso della selezione al Pallone d’Oro. E su Spalletti ha detto che…

Nicolò Barella è stato selezionato tra i 30 possibili vincitori del Pallone d’Oro. Il centrocampista dell’Inter è l’unico azzurro nella lista, ma le possibilità di vederlo alzare l’ambito trofeo è pressoché impossibile. Il fatto però di esser stato selezionato è un grande prestigio per Barella che ha così capitalizzato l’ottimo percorso realizzato in questi anni. Dal ritiro di Coverciano, il centrocampista azzurro ha parlato di questa selezione al Pallone d’Oro, come ha riportato SportMediaset: “E’ un grandissimo onore essere tra i trenta candidati al Pallone d’Oro. Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci… Ringrazio tutti coloro che quest’anno, per la seconda volta in tre anni, mi hanno permesso di essere in questa lista. Lo devo tanto ai compagni dell’Inter e al mister”.

Barella ha poi parlato del nuovo commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti: “Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Spalletti ci ha dato grandissime idee, ora sta a noi interpretarle in campo. Io continuo a fare il mio calcio fatto di inserimenti, di grinta, devo provare a fare qualche gol in più. Dobbiamo essere sempre eleganti e di carattere”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati