Italia agli Europei, Ucraina “Varrata” arbitrale

Spalletti porta l’Italia ad Euro2024 che avranno luogo in Germania a giugno. Gli azzurri pareggiano 0 a 0 contro un’Ucraina determinata, che ha lottato fino al 96’ minuto per provare a vincerla ma la difesa italiana ha retto l’urto ed ha portato a casa la tanto sospirata qualificazione.

I calciatori del Napoli presenti in campo si sono ben comportati, anche se c’è un Politano scontento, dando un contributo importante al punto qualificazione conquistato, a cominciare da Di Lorenzo, che per ben 3 volte ha sfiorato il gol su colpo di testa, anche se ha sofferto non poco la marcatura del peperino Mudryk.

Poi Raspadori, partita tatticamente eccellente, è stato un gran tessitore di gioco tra centrocampo ed attacco, coprendo la linea mediana ed attaccando gli spazi, soprattutto sulla sinistra azzurra e la zona centrale dove nei movimenti gli Ucraini risultavano essere lenti ed attaccabili. Nella ripresa viene sostituito da Scammacca, ma risulta impalpabile il cambio di Spalletti. Mazzarri davvero può sorridere in vista della gara di Bergamo contro l’Atalanta sabato.

Al 72’ c’è spazio anche per Politano, che ci prova anche dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco alto sulla traversa, oltre a servire un cross delizioso in area, ma né Scammacca né Di Marco ne approfittano. Buono l’impatto sulla gara anche se poco servito dai compagni. Poi da segnalare la scelta di Spalletti di cambiarlo con Darmian, scelta conservativa, nel momento massimo di pressione Ucraina.

L’Italia di Spalletti domina la partita

Certamente un’Italia che per circa 60 minuti ha dominato, mostrando un calcio di buon livello, ma l’Ucraina ha messo in seria difficoltà la retroguardia azzurra, dove almeno tre interventi di Donnarumma hanno evitato guai che avrebbero certamente cambiato la storia della partita

È proprio su quest’ultimo passaggio, dettaglio importante anche ai fini qualificazione, c’è stato un vero e proprio “giallo” in area di rigore azzurra. Siamo al minuto 93’ quando Cristante atterra in area nettamente Mudryk, un rigore apparso solare ma incredibilmente sorvolato da Arbitro e Var.

Staccato il biglietto per la Germania, ora toccherà a Spalletti portare i 25 a Berlino, anche se oggi i calciatori nostrani si possono contare sulle dita della mano, al tecnico azzurro si chiede il cuore oltre l’ostacolo, che non risulta essere un obbligo, ma un’ordine silente imposto dal calcio Italiano!

