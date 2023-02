Ironia, satira e la pazienza dei Signori

Per parlare di fatti di scadente fattura non si può fare altro che usare l’ironia. Non serve arrovellarsi il fegato e farselo rosso. No, la rabbia non deve toccarci.

Si chiama satira ed è cosi che intendo trattare il fattaccio del pomeriggio spezzino.

I cori beceri che ben già conoscete. Non li ripeterò, riguardano però prima Maradona poi Luciano Spalletti.

Una macchia nel pomeriggio ligure.

Satira abbiamo detto.

Ironia dissacrante che fa molto più della denuncia.

Ho immediatamente pensato a Massimo Troisi e Gianni Mina’. Quella celebre intervista da campioni d’Italia 87. Nel salotto di Massimo, Mina’, racconta di beceri striscioni comparsi a Verona che parlano di una unità di Italia mai avvenuta. Napoli capitale d’Africa.

Ironia e satira. Troisi così schiaccia l’avversario. Con il tocco irridente del superiore che si porta dietro le invidie che hanno i vincitori.

Faremo come ci ha insegnato Troisi. Gireremo le spalle, tireremo su il bavero della giacca e ci incammineremo verso l’uscita.

Serve pazienza quando si perde, serve pazienza ed ironia quando si vince e non c’è stata gara.

“Abbiamo vinto, non si divide, chi vince ride ah ah ah” dice la canzone.

Cari “amici” spezzini, ci dispiace, noi torniamo al sole di casa nostra con il primato, tre punti, una prestazione doc, 13 sulla seconda e ci prepariamo alla Champions e voi?

Voi a studiare il prossimo coro stupido, sciocco e che noi puntualmente tratteremo con ironia, satira e la pazienza di chi si comporta da signore.

