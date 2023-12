“Io non ti basto”? Thiago Motta asfalta De Laurentiis

Ieri era ieri. Oggi è oggi ma più di ogni altra cosa, oggi è già un bel po’ domani.

Chi vive nel passato è un depresso. Chi si proietta eccessivamente nel futuro è un ansioso.

La vita è ora, Hic et Nunc.

Peccato che ciò non si addica all’azienda ed al work in progress del business.

“Io non ti basto?”.

Evidentemente a Thiago Motta no.

Personalità, autorevolezza ed autostima sopra ogni cosa.

“Voglio un mondo all’altezza dei sogni che ho” scrive Ligabue.

Complimenti per questo Bologna.

Quarto in classifica che butta fuori dalla Coppa Italia i vice campioni d’Europa.

Bilanci? In campo, se esiste organizzazione, identità e competenza, la linea può assottigliarsi.

Si assottiglia. 0-0 al 95′ ed il Bologna di Thiago Motta, parte da dietro, portiere, difensori e centrocampisti.

Nessuna paura.

Sarri li chiamava “11 facce di bip che palleggiano in faccia in casa dei campioni”.

Lezione di calcio moderno. Non si butta mai. In Italia Sarri, nel mondo Guardiola.

Quanta sopravvalutazione De Laurentiis

“Io non ti basto?” Assolutamente no.



Pedagogista dello Sport

