“Io credo che Aurelio De Laurentiis, sul mercato, sia stato alquanto presuntuoso. Non ho capito certe scelte” Il Presidente del Napoli criticato ferocemente!

Il Napoli, dopo i successi delle prime due giornate contro Frosinone e Sassuolo, è stato sconfitto in casa dalla Lazio. Nel mirino della critica è finito, tra gli altri, anche il presidente degli azzurri. Ne ha parlato il giornalista di dichiarata fede milanista, Gianni Solaroli, nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia:

“Io credo che Aurelio De Laurentiis, sul mercato, sia stato alquanto presuntuoso. Non ho capito certe scelte”.

“Come puoi rinunciare a Kim senza pensare a una alternativa importante? Non mi sembra che Natan sia paragonabile al sudcoreano anche perché il brasiliano, fino a questo momento, non ha mai giocato”, ha aggiunto Gianni Solaroli nel corso del suo intervento in televisione.

Paolo Bargiggia ha condiviso le parole di Solaroli: “Per quello che concerne il nuovo acquisto Natan, gli addetti ai lavori sostengono non sia segno di una piazza così importante come Napoli”.

