Inzaghi prepara la nuova Inter

Inzaghi prepara una nuova Inter in vista del big match di San Siro. Da quando si è interrotto il campionato, l’allenatore nerazzurro, si è concentrato esclusivamente su questa sfida. Già lo scorso anno, l’Inter a Milano, sfidò il Napoli a -7, ma fu proprio quella vittoria a rilanciare i milanesi, che da lì in poi, inanellarono una serie di vittorie, tanto da arrivare a più 7 sui partenopei, per poi perdere lo scudetto al foto finish.

Sono in perfetta parità Luciano e Simone, in carriera tre vittorie ciascuno, più due pareggi. Un equilibrio perfetto, anche se la classifica, attualmente parla di un più 11, degli uomini di Spalletti. Per l’Inter la partita del 04, suona come ultima spiaggia, per rientrare nella lotta al vertice. Nel laboratorio della Pinetina, si studia da giorni ormai, il modo per frenare Osimhen e compagni. L’assenza sicura di Brozovic, imporrà al tecnico ex Lazio, di schierare un centrocampo di qualità, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dal primo minuto. L’idea è di riproporre quella qualità di palleggio, che fu decisiva al Camp Nou, contro i blaugrana.

Acerbi si incarichera’ di fermare Osimhen, mentre Skriniar e Bastoni si occuperanno sugli esterni, per tamponare le folate di Kvaratskhelia e Politano.

Non cambierà modulo l’Inter, ma atteggiamento e disposizione: il ritorno di Lukaku dall’inizio, accentratore in fase offensiva, condizionera’ di riflesso anche la fase difensiva. Abbassare il baricentro della squadra, dunque, per ripartire con il belga, sfruttando la sua velocità. Ad onor del vero, l’attaccante nerazzurro è apparso in ritardo di condizione, nelle ultime amichevoli, nonché piuttosto appesantito, sarà Dzeko però a supportarlo in questa occasione. Dumfries e Di Marco saranno gli esterni, che dovranno aiutare la fase difensiva, più supportare in fase di rilancio, con la loro velocità. Lautaro, dopo i fasti argentini, sarà tenuto inizialmente a riposo.

Filippo Inzaghi, fratello di Simone, individua il Napoli, come favorito:

“ Il Napoli resta favorito, fino alla sosta meritava il primato per il gioco espresso. Il Milan può rientrare in gioco, ma 8 punti sono tanti. Il Napoli finora ha viaggiato a velocità doppia, ma i rossoneri hanno tutto per rientrare nella lotta scudetto e andare avanti in Champions”

Da un Inzaghi all’altro, il pensiero fisso resta sempre sulla squadra di Luciano Spalletti.

Dal canto loro i partenopei proseguono la preparazione, per la partita di mercoledì. Permangono dubbi sulla coppia dei centrali, Rrahmani sta bene, ma non gioca una gara ufficiale da più di due mesi. Juan Jesus è pronto come eventuale sostituto. Anguissa è sembrato in ritardo di condizione, non sicura la sua presenza dal primo minuto.

Ci sono ancora due giorni di lavoro però, per verificare lo status di forma dell’intera rosa. Da questo punto di vista, la conferenza pre-gara, di domani di Spalletti, potrà dare qualche indicazione in più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati