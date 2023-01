Inzaghi: gara della svolta!

“La gara della svolta” per Simone Inzaghi, raggiante al termine della partita, vittoria e rilancio in classifica. L’Inter batte il Napoli, sia da un punto di vista fisico che tattico, l’allenatore nerazzurro sottolinea a fine gara, l’importanza di questa vittoria:

“Si la partita della svolta, come le precedenti in campionato e Champions. Venivamo da nove vittorie e una sconfitta, mancano tante partite, tutto può succedere. Sono orgoglioso dei ragazzi, un’impresa che ci da tanta fiducia”

Un’ impresa meritata da un lato, dall’altro un Napoli apparso in ritardo nei suoi uomini chiave. L’attacco non ha prodotto quasi nulla, il centrocampo lento e macchinoso, la difesa in difficoltà sulle ripartenze nerazzurre.

L’Inter invece è apparsa superiore soprattutto da un punto di vista fisico, quanto nei suoi uomini più importanti. Efficace Lukaku, determinante Edin Dzeko, come Inzaghi stesso ha evidenziato, ai microfoni di DAZN nel post gara:

“Edin sta facendo benissimo, un giocatore di grande tecnica e forza. Ci sta dando una grande mano in questa rincorsa. Abbiamo fatto una grande gara, ma dobbiamo continuare così. Stiamo stati imprecisi nel primo tempo, ma siamo rimasti concentrati. Battere il Napoli ci da grande fiducia per il futuro”

Anche lo scorso anno, la squadra di Inzaghi, dalla vittoria contro il Napoli, costruì la sua rimonta, che la portò a sfiorare lo scudetto. L’Inter accorcia in classifica rispetto agli uomini di Spalletti, ma il tecnico nerazzurro non vuole fare calcoli:

“Mancano tante partite alla fine del campionato, oggi hanno vinto tutte le prime della classifica. Abbiamo perso punti inizialmente, ma la strada da fare è ancora lunga. Dobbiamo ragionare partita per partita”

Mancava Brozovic per i nerazzurri, ma non si è assolutamente sentita la sua assenza. Al suo posto Inzaghi ha fatto agire Calhanoglu, trovando nel turco una svolta tattica, decisiva:

“Calhanoglu sta facendo un percorso positivo, siamo in un periodo di emergenza e dobbiamo tutti sacrificarci. Lui si sta adattando bene a questo ruolo, andando a frenare Lobotka e chiudendo bene su Osimhen. Tutti i centrocampisti hanno fatto bene, contiamo di recuperare tutti, giocando ogni tre giorni, ci sarà bisogno dell’apporto di tutta la squadra”

Una chiave tattica che ha decisamente messo in difficoltà la squadra di Spalletti, come già accaduto in passato. Il possesso palla lasciato agli azzurri, tra l’altro sterile, non è valso molto al Napoli, lasciando ai nerazzurri la capacità di ripartire in maniera pericolosa. Una gara preparata nei minimi dettagli, come lo stesso Inzaghi, commenta:

“L’abbiamo preparata in maniera perfetta!”

Come si è visto dalle esultanze dei giocatori interisti, al triplice fischio. Un entusiasmo da finale, da partita della vita. La speranza, come spesso accade in questi casi, che si tratti di un episodio, di un incidente di percorso e che si possa ripartire già dalla prossima.

