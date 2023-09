Sono bastate solamente quattro giornate di campionato per mostrare la direzione intrapresa dal “nuovo” Napoli, quello allenato da Rudi Garcia. L’allenatore francese sembra essersi arenato, manco avesse già esaurito la sua carica innovativa. Se il cambio in panchina doveva rompere drasticamente con il passato, la strategia pare stia dando i suoi frutti. Ma con un’accezione assai negativa. Spalletti è ormai il passato remoto. La squadra che aveva dominato la stagione scorsa, proponendo un calcio brillante ed efficace, dall’indole decisamente più propositiva di quello attuale, non esiste più.

Da Garcia nessuno si aspettava grandi cambiamenti. In effetti, almeno negli uomini, non c’è stato un radicale stravolgimento dell’undici titolare. Anzi, la promozione di Juan Jesus in luogo di Kim rimane l’unica variante al Napoli che ha stravinto lo Scudetto.

Anche tatticamente si è lavorato in funzione di garantire una certa continuità. Ma sebbene gli azzurri siano ripartiti dal 4-3-3, il gioco sviluppato finora è palesemente involuto. Il fulcro del calcio prodotto dai Campioni d’Italia era il possesso del pallone, cucito addosso alle caratteristiche di Lobotka. Il primo punto di forza letteralmente distrutto da Garcia, che ha sottratto il pivote slovacco dalla centralità della manovra.

Mancano le rotazioni tra metodista e mezzali, che oggi si spostano stancamente, incapaci di generare superiorità numerica e posizionale attraverso il movimento continuo. La staticità è una costanza del Napoli attuale. In fase di possesso, infatti, sono spariti d’incanto gli half spaces occupati in verticale da Anguissa e Zielinski. Caracollanti per il campo senza idee, nè appoggi sicuri cui scaricare l’attrezzo, così da far progredire fluidamente lo scorrimento dell’attrezzo.

In sofferenza per un’ora

A pagare dazio, in questo giropalla straziante e privo di alcuna intensità o ritmo, anche le combinazioni sulle catene esterne tra terzino, mezzala ed esterno: latitano le sovrapposizioni di Mario Rui e Di Lorenzo, bloccati e mai dinamici. Quindi, lontanissimi da Kvaratskhelia ed Elmas. Uno scenario di bruttezza, che obbliga georgiano e macedone a isolarsi in fascia, tentando di forzare la situazione. Ma ovviamente in palese sottonumero, sempre raddoppiati. Gilardino, per esempio, l’ha studiata bene la soluzione Sabelli laterale di centrocampo. Assieme a De Winter hanno disinnescato Kvara, concedendogli poco o nulla.

Insomma, il Napoli non sfrutta l’ampiezza. Tantomeno, la profondità. Storico cavallo di battaglia spallettiano, con cui manipolava la struttura difensiva altrui. Perchè il mezzo con cui controllava tradizionalmente i match, ovvero la circolazione sul breve, insistendo sul corto, resistendo alla pressione uomo contro uomo – asfissiante quella esercitata dal Genoa – attirando in avanti gli avversari, e dopo imbucando è stata sostituita da un patetico tiki taka privo di costrutto.

Assecondando una idea di calcio maggiormente diretto e verticale, funzionale esclusivamente a saltare il centrocampo e stimolare Osimhen, Garcia ha di fatto spento la qualità dei propri giocatori, in grado di esaltarsi nel palleggio e con gli inserimenti “box to box”.

Orgoglio e qualità

Lecito domandarsi cosa salvare del pareggio di Marassi. L’orgoglio e le mosse della disperazione.

Partiamo dalla reazione emotiva. Finiti all’Inferno, piuttosto che raschiare il fondo del barile, gli azzurri hanno trovato la forza di reagire. Gli “attributi” elefantiaci sono parte integrante di un gruppo che pareggiando, ha dimostrato feroce determinazione e carattere non indifferente. Un’altra squadra si sarebbe sciolta come un ghiacciolo all’equatore.

Nondimeno, l’aver imbarcato una figura barbina – modello secondo tempo contro la Lazio – rimane sotto gli occhi di tutti, tifosi e addetti ai lavori. Con i biancocelesti di Sarri, il Napoli aveva regalato un tempo, il secondo. Al Grifone, la bellezza di 70′. Senza nemmeno un tiro in porta. Non c’è che dire: peggioriamo in maniera esponenziale.

Chi è uscito dalla panchina ha fatto la differenza. Gli aggiustamenti in corso d’opera hanno determinato in positivo. Ma sono giocate individuali di Raspadori e Politano. Estemporanee, seppur qualitativamente di spessore altissimo, per difficoltà esecutive. Che lanciano segnali preoccupanti circa l’atteggiamento involuto e l’approccio svogliato della squadra. E lasciano comunque un sapore agrodolce, in ottica futuro.

