Ci sono delle storie che iniziano e finiscono con semplicità e altre invece che sembrano essere destinate ad avere un percorso tortuoso, tanto belle da scriverci un romanzo.

Un po’ come quella tra il Napoli di DeLa e l’attaccante Dries Mertens, che potremmo intitolare: “Intrighi a Palazzo Donn’Anna”. Una storia che dura dal 2013, nove anni di vittorie e sconfitte, di adii e nuovi arrivi, di record segnati e traguardi personali realizzati.

Una lunga storia, che pochi giorni fa ha rischiato finire tragicamente. Nella giornata di lunedì, una mail inviata dai legali di Mertens ha creato non poca agitazione tra i tifosi del Napoli.

Nella lettera sono state avanzate le richieste del giocatore al club: un contratto biennale da 2.5 mln a stagione più bonus. Cifre che non si collimano con la politica di Aurelio de Laurentiis il quale più volte ha dichiarato di dover diminuire il tetto ingaggi.

Ma una storia non si può definire finita fin quando non si mette un punto.

E sembrerebbe che questo punto, fortunatamente, ne Dries ne Aurelio vogliano metterlo.

Infatti se da un lato, il lavoro e la questione economica influiscono sulle decisioni future, dall’altro lato ci sono i sentimenti legati al club e alla città.

Infatti è Napoli, in tutte le sue forme, a bloccare l’addio di Mertens. La città e il popolo partenopeo fanno parte della vita del ‘Folletto Belga’ . La casa in uno dei posti più iconici della città, “Palazzo Donn’Anna“, con Ischia, Capri e il Vesuvio come sfondo, il nome “Ciro” al suo primogenito, cosi come le tante canzoni napoletane cantate a squarciagola o semplicemente la spesa dal fruttivendolo di fiducia. Insomma un legame che supera nettamente un contratto lavorativo.

Sarà per questa ragione che anche ADL non vuole dire addio al belga che, sebbene abbia 35 anni, è ancora un giocatore che in campo riesce a fare la differenza.

La risposta alla proposta di Mertens dovrà arrivare entro le ore 18.00 di questo caldo pomeriggio, ma si suppone che ci siano i presupposti per ragionare insieme, trovando la formula che possa accontentare le due parti.

L’ipotesi più plausibile è che DeLa presenti un contratto di un anno più eventuale rinnovo e non un contratto biennale, ragionando sulle cifre…

