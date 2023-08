“Intreccio Zielinski-Koopmeiners, ma la Dea spara alto per il suo gioiello…” Alfredo Pedulla’ fa il punto sul mercato del Napoli

il Napoli guarda ad un futuro nel quale il centrocampo attuale potrebbe avere una conformazione differente. Se da un lato Piotr Zielinski continua ad essere nel mirino degli arabi, dall’altro il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di cessione guarda sempre più a Teun Koopmeiners, tuttofare della mediana di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Di questo interessante intreccio di mercato, ha parlato Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale.

Come scrive il giornalista di Sportitalia, “Teun Koopmeiners e l’interesse del Napoli: ve ne avevamo parlato quasi due mesi fa, era il 14 giugno. E per l’Atalanta vale la linea di oltre 50 giorni fa: il centrocampista è blindatissimo, se ne potrebbe parlare soltanto in presenza di un’offerta da 45-50 milioni. Il Napoli potrebbe fare cassa con Zielinski, di sicuro Koopmeiners è un profilo che piace (a chi non piace?). Ma per l’Atalanta andrà via soltanto per una ‘follia’, o quasi, da parte di chi fosse interessato al cartellino. E lo stesso discorso coinvolge Scalvini”.

