Intervista a Michele Pisani, tra nostalgia e passione parliamo del Napoli di oggi

Una chiacchierata che ha denotato una passione per il calcio al di là dei colori quella di PerSempreNapoli.it a Michele Pisani, giornalista conduttore e giornalista sportivo di FootballWeb. Con Pisani si è parlato del momento azzurro ma anche di quanto il calcio in generale fosse cambiato. Ma…in positivo, o negativo? Nella mia intervista con questo grande intenditore di calcio, e in generale di sport, ho raccolto interessanti spunti.

Michele Pisani, nel suo portale, è solito intervistare personaggi legati allo sport. Persone con un’ampia cultura calcistica e per i valori che essa trasmette. Consiglio vivamente un giro su FootballWeb.it nel caso non lo avreste già fatto. Adesso andiamo al sodo, ecco l’intervista al giornalista e tifoso dichiarato dell’Avellino.

La situazione della compagine partenopea lascia intendere chiaramente che a fine stagione ci si dovrà attivare per cambiare qualcosa. Cosa credi che sia il caso di modificare e quali sono le partenze doverose?

“Io vedo il Napoli come una società diversa dalle altre, noto ad esempio che i dirigenti dell’Inter sono presenti. Quando c’è qualcosa che non va, lo fanno presente…e lo stesso lo fa Conte. Al Napoli sento che Giuntoli parla, ma cosa dice? Gattuso da spazio alle parole ma il momento è delicato. Ricordo che a Napoli arrivo Corrado Ferlaino che portò Juliano. Le prime mosse che fecero furono l’acquisto di Eraldo Pecci ed altri buoni giocatori che servivano all’economia della squadra, poi arrivo Maradona…ma questo non è il caso degli azzurri di oggi”, inizia l’esperto di calcio.

Poi qualche critica all’attuale patron azzurro: “Nella Juventus, per quanto possiamo fare i discorsi da tifosotti relativi ai favori arbitrali, c’è Paratici…uno competente che si espone e dice quel che va detto. Ritornando al Napoli di oggi, si può parlare di Pierpaolo Marino; quando De Laurentiis lo chiamò per rifondare il Napoli, lui lo fece. Ha portato giocatori importantissimi per ricreare il blasone della società, poi il vuoto…non se ne parla più. AdL muto quando c’è da esprimersi su di lui. Marino voleva fare una squadra che potesse competere al livello delle grandi. È arrivato un filone di allenatori di calibro altissimo. Benitez, manager all’inglese, arrivo con tutti i buoni propositi e fece bene, anzi benissimo. Poi via perché troppo ambizioso, arriva Sarri che fa miracoli e dopo qualche anno via anche lui. Ancelotti? Doveva essere la svolta, ma sappiamo già…”.

Quali sono i sostituti ideali che vedi sulla panchina azzurra nel post – Gattuso?

“Io ho diverse teorie in merite e riguardano tutte una sola domanda: cosa vuole fare De Laurentiis il prossimo campionato? Credo che se l’obiettivo sia produrre bel gioco e riacquisire la fiducia e l’entusiasmo del pubblico le opzioni sono due: De Zerbi, Italiano o Di Francesco. Tre ottimi allenatori, ma non si fa alcun salto. De Zerbi farebbe bene alla tifoseria, una suggestione di un ex che siede sulla panchina e che è legato a città e tifosi fa sempre bene. Italiano bene con lo Spezia, ma lo Spezia non è il Napoli. Di Francesco lo nomino perché nel suo periodo romano ha fatto vedere comunque il suo valore”.

“Se vogliamo parlare di progetto allora la cosa si fa più seria. Prendi il telefono e chiami Simone Inzaghi dalla Lazio, il più scarso tra i fratelli ma il migliore sulla panchina. Inzaghi ti darebbe quello che i primi tre non ti danno, una visione del futuro. Alla Lazio ormai fa bene da anni ed è appurata la sua competenza. Ha recuperato giocatori che altrimenti adesso non si sa dove sarebbero finiti… Poi c’è Juric, uno che fa volare il Verona. L’ha resa una compagine ostica, e lo ha fatto con ogni squadra nella quale ha allenato. Lui farebbe bene al Napoli per carattere e per come sia in grado di costruire un progetto, una cosa alla Gasperini all’Atalanta”.

Poi Pisani va al sodo: “Non c’è nulla da fare, il Napoli ha avuto alcuni tra gli allenatori migliori al mondo. Benitez, Sarri, Ancelotti sono dei vincenti e tu li chiami perché vuoi fare le cose in grande. Mazzarri è una bella idea, ma non verrebbe… Al Napoli ha fatto quello che sarebbe stato impossibile fare, ha dato una identità ben precisa. Per vincere, De Laurentiis deve prendere un allenatore di calibro internazionale e credere nel suo progetto”.

Il calendario strapieno, quanto ha influenzato il cammino degli azzurri?

“È una scusante, il Napoli rispetto agli anni scorsi ha più giocatori per ruolo, non può lamentarsi degli impegni, gli infortuni ci saranno sempre. Possiamo però affermare che il calcio negli ultimi anni ha perso un po’ di identità. Sulla questione Napoli, la rosa è più ampia ma c’è una tecnica decisamente minore rispetto agli scorsi anni”.

Chi vedi in lizza per lo scudetto e quali squadre arriveranno secondo te a qualificarsi in zona Champions? Dove si piazzerà il Napoli a fine stagione?

“Voglio essere sincero, il cammino del Napoli sarà tortuoso e piazzarsi bene non sarà così facile. Nonostante tutto se batte ancora la Juventus nel match da recuperare a Torino, avrà un enorme vantaggio sulle altre, anche se i punti in meno dicono altro. Il campionato, da come stanno le cose, lo vedo all’Inter. Ha battuto il Milan che ora si trova sotto di morale per la sconfitta nel derby che fa sempre male; ma i rossoneri potrebbero rilanciarsi vincendo con una Roma che però è in forma. Per la classifica finale questo il mio pronostico: Inter, Milan, Juventus al terzo posto con molti sforzi e al quarto ci metto una tra Atalanta e Roma…ci aggiungo anche il Napoli, ma con qualche riserva”.

A conclusione, uno scettico ma realista Michele Pisani mi ha offerto il suo tempo per una chiacchierata di calcio. Un calcio cambiato e che vede sempre più lontano i signori del calcio: Del Piero, Giggs, Hamsik, Maradona, Baggio. Un argomento che tratteremo nella prossima intervista.

