Nei giorni scorsi, abbiamo avuto il piacere di intervistare ai nostri microfoni Mario Ferri, detto “Il Falco”. Si è parlato del Napoli del Milan e del campionato italiano in generale. Mario, noto per le sue invasioni di campo, in particolare quella avvenuta nel 2017 in occasione di Napoli-Juventus al Maradona (all’epoca San Paolo), dove scaraventò una sciarpa del Napoli sul volto di Higuain, il quale era fresco del tradimento nei confronti dei tifosi napoletani. Il”Falco” nella settimana scorsa è partito dalla sua Pescara alla volta dell’Ucraina dove a suo carico ha offerto aiuti umanitari alla popolazione in preda al panico dalla guerra. Ecco, di conseguenza, l’intervista completa:

Le istituzioni scolastiche insegnano la storia per permettere all’uomo di non ripetere gli errori del passato, ma ad oggi nel 2022 nulla è cambiato. Come hai vissuto la tua esperienza in Ucraina da volontariato?

“La situazione è un qualcosa di incredibile, la gente scappa da ovunque, c’è la difficolta anche su chi scegliere da aiutare. Le immagini resteranno per sempre impresse nella mia mente, mi hanno veramente ferito creando un senso di tristezza e paranoia, sono cose che non dovrebbero succedere e che non esistono nè in cielo nè in terra. Lunedi ripartirò di nuovo cercando di dare il meglio umanamente per i miei amici Ucraini, non si smette mai di aiutare”.

Distaccandoci dal triste argomento della guerra, tu gran tifoso del Milan e simpatizzante del Napoli, come stai vivendo la corsa scudetto?

“Ho creato una mia opinione, se il Milan nelle prossime 2-3 partite riesce a fare il bottino pieno approfittando degli scontri tra Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, vince lo scudetto. Al momento loro sono i favoriti, ma se non dovessero riuscirci spero vivamente nel Napoli, cosi scendo giù a far festa con i miei amici di Napoli. Gli azzurri devono obbligatoriamente credere nel tricolore”.

Tra Milan, Inter e Napoli chi può essere il calciatore più decisivo nel rush finale?

“Io credo che tutte e 3 le squadre hanno un giocatore che possa fare la differenza, ad esempio nel Milan ti dico Ibrahimovic, che si è preparato per la parte finale di campionato. Nel Napoli Osimhen, la differenza si è notata dal suo rientro. Tra Inter e Juventus sono indeciso, tutto dipenderà dal prossimo match”.

Si può dire che l’Inter ha perso gioco con l’assenza di Brozovic e che il croato sta ai nerazzurri come Jorginho stava al Napoli di Sarri in termini di tatticità e qualità?

“Si, assolutamente”.

Osimhen o Vlahovic chi scegli tra i due e cosa hanno uno in meno dell’altro?

“Ad oggi scelgo sempre Osimhen per tanti motivi, poi Vlahovic lo voglio vedere una stagione intera con la Juventus, ma attualmente il nigeriano è devastante, soprattutto negli spazi, poi c’è da considerare i vari infortuni subiti. Per me potrebbero giocare addirittura insieme, il centravanti azzurro ha più forza fisica nell’attaccare la profondità, mentre Vlahovic fa la differenza nell’area piccola. Sono due giocatori diversi, il paragone è molto azzardato, l’attaccante juventino lo paragonerei più con attaccanti di peso come Dzeko e Giroud, mentre Osimhen mi ricorda molto il primo Cavani”.

Settimana decisiva per il futuro della Nazionale Italiana, come sono le tue sensazioni?

“Ho paura, non della Macedonia, ma di quello che potrebbe accadere in un’ipotetica finale contro il Portogallo. E’ pur sempre una finale e non sai mai cosa puoi aspettarti, ancor di più se contro hai Ronaldo che farà carte false per andar al mondiale”.

Questa gara è più importante della finale di Euro 2020?

“Si, c’è tanta paura, cosi come ne avranno sicuramente anche loro”.

Spesso nelle tue invasioni hai lanciato messaggi di pace, come reputi i cori razzisiti a Maignan e Tomori e lo striscione dei tifosi del Verona in occasione contro il Napoli, perlopiù come si potrebbe sensibilizzare la campagna contro ogni tipo di discriminazione?

“Sono veramente cose indecorose, nella vita persone cosi non meritano più nulla, sono ignoranti che non meritano rispetto, meriterebbero il carcere. Bisogna iniziare a cambiare la mentalità ai bambini, partendo dalle scuole insegnando ad amare il prossimo, andrebbe trattato e applicato in modo diverso senza superficialità”.

