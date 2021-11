Inter-Napoli: una partita da vecchi amici contro

Il big match della tredicesima giornata mette contro il Napoli capolista, titolare della miglior difesa della Serie A (solo 4 reti subite), e l’Inter, che invece vanta l’attacco più prolifico: ben 29 gol all’attivo.



C’è quindi una sfida nella sfida. Che oggi come qualche anno fa, oppone arcigni difensori a scafati attaccanti. Per più di un decennio, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, nerazzurri avverso partenopei equivaleva a frapporre Alessandro Altobelli a Beppe Bruscolotti.

Attualmente, il duello esula ovviamente il campo e si limita a schermaglie dialettiche e pronostici.

Sulle conseguenze che il big match di San Siro potrebbe produrre nella corsa verso lo Scudetto, i due fieri avversari di un tempo la pensano sostanzialmente alla stessa maniera.

Bruscolotti: “L’importante negli sconti diretti è non uscirne con le ossa rotte. Firmerei per un pareggio, perché lotteresti comunque con il Milan e terresti a distanza l’Inter…”.

Altobelli: “Come tifoso dell’Inter vorrei che fosse una partita Scudetto. Ma non lo è, perché ha uno svantaggio già di 7 punti con il Napoli, se perde è praticamente tagliato fuori. Per l’Inter è una gara da dentro o fuori, non può permettersi un passo falso…”.

L’ex centravanti dell’Inter si è spinto oltre, motivando ampiamente il suo pensiero.

“Questo non è un Napoli facile da incontrare, non ha ancora perso in campionato e ha la miglior difesa. Mentre l’Inter ha un grosso problema con le squadre di alta classifica, non ha mai vinto uno scontro diretto. L’Inter per fare risultato deve fare la partita che quest’anno non ha ancora mai fatto!”.

Sui potenziali protagonisti della gara di domani, sia Spillo che Pal’e Fierr’ fanno lo stesso nome.

“Osimhen spesso fa la scelta giusta – dichiara Altobelli –. Sarà una bella partita per lui. Se il Napoli gioca nello spazio, allora il nigeriano potrà mettere in difficoltà i centrali. Altrimenti è più marcabile…”.

Gli risponde, seppur indirettamente, Bruscolotti, ponendo attenzione su chi sarà chiamato a sostituire al centro della difesa nerazzurra l’infortunato De Vrij.

“Ranocchia in campo? Quando subentrano quelli che giocano meno, comunque danno il massimo e tante volte vengono fuori grosse prestazioni. Sicuramente può essere facilitato Osimhen, ma non si sa mai durante la partita che piega possa prendere!”.

Finale dedicato ai possibili fischi a Spalletti.

Altobelli, profondo conoscitore dell’ambiente nerazzurro, si esprime così: “I tifosi non si dimenticano che ha mandato via Icardi. Ma ha riportato l’Inter in Champions League. Penso che verrà accolto come tutti gli altri ex. Spero gli riservino il giusto dovuto perché se lo è meritato…”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati