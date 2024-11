Inter-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Siamo solo a novembre, ma la stragrande maggioranza della critica ha già etichettato Inter–Napoli come una sfida che vale già un pezzo di scudetto. In effetti, stasera a San Siro va in scena una partita in grado di stabilire il sorpasso dei nerazzurri piuttosto che la mini fuga della squadra partenopea. Le contendenti si presentano con uno spirito sicuramente diverso. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto e convinto il match di Champions contro l’Arsenal (ora sono quinti con 10 punti e senza un gol incassato), mettendo così una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo. In campionato, invece, arrivano dai successi contro Empoli e Venezia. Entrambi senza subire nemmeno una rete. Dal canto loro, i primi della classe hanno perso malamente la gara casalinga con l’Atalanta e intendono dimostrare alla concorrenza che si è trattato solamente di un passo falso, tra l’altro al cospetto di una Dea orobica in formissima. Seriamente intenzionata a perorare la sua candidatura per il titolo.

Qui Inter

Archiviato il faticoso impegno di Champions contro l’Arsenal, Inzaghi schiera nuovamente tutti i titolari, consapevole che la sfida di stasera è di quelle che possono cambiare l’andamento dell’intera stagione. La formazione anti-Napoli è sostanzialmente fatta. In attacco si ricompone la coppia Thuram-Lautaro. Anche a centrocampo rientrano i titolarissimi: Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. L’unico dubbio riguardava la casella centrale, ma il tecnico nerazzurro ha sciolto le riserve. Fiducia ad Acerbi, che rientra così dal primo minuto dopo tre partite saltate per infortunio e due, le ultime con Venezia e Arsenal, trascorse in panchina. Resta un ballottaggio aperto, quello per la fascia destra, con Dumfries nettamente favorito su Darmian: scelta logica, poiché l’olandese arriva da una brillante prestazione in Champions.

Qui Napoli

Conte appare seriamente intenzionato a confermare la stessa squadra che aveva battuto il Milan proprio a San Siro, e che poi aveva perso contro l’Atalanta. Dunque, Meret in porta, e linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera.

A centrocampo, c’è il pieno recupero di Lobotka, che rimane in ballottaggio con Gilmour. Lo slovacco si era infortunato in nazionale contro l’Azerbaigian lo scorso 14 ottobre, ed ha saltato le ultime quattro partite di campionato. Adesso è nuovamente disponibile, non a caso è stato convocato dal c.t. della Slovacchia per le prossime sfide di Nations League contro Svezia e Estonia. Insomma, l’Uomo del Salento riflette se mandarlo subito in campo insieme ad Anguissa e McTominay oppure affidarsi ancora a Gilmour in regia. Al momento, lo scozzese sembra leggermente favorito. In avanti, confermatissimo il solito tridente Politano-Lukaku-Kvara.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

