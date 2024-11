Inter-Napoli per il primato: i bookie vedono il sorpasso nerazzurro

Fari puntati su San Siro per la chiusura del 12° turno di Serie A. E’ San Siro il campo principale, teatro prestigioso di un match che potrebbe dire molto sulle future gerarchie del campionato. Nel posticipo serale, infatti, si sfidano le prime due della classe. Separate da un misero punticino di distacco: il Napoli capolista dell’ex Conte, reduce dalla prima sconfitta casalinga dell’anno e l’Inter, che dopo aver perso il derby è in striscia di risultati utili da otto turni, coppe comprese.

Prove di sorpasso per i nerazzurri, sconfitti solo una volta dai campani nelle ultime dieci sfide. Gli esperti di Planetwin365 e Snai, credono nel sorpasso nerazzurro: segno «1» in vantaggio tra 1,82 e 1,85, pareggio in lavagna a 3,65, mentre un altro blitz di Conte a San Siro dopo quello ai danni del Milan paga 4,20. Anche su William Hill in pole il segno «1» a 1,88. Sale a 3,60 il pareggio, con il colpo esterno di Di Lorenzo e compagni – assente dal 2017 – fissato a 4,20 volte la posta. L’Over parte in vantaggio a 1,80 su William Hill rispetto all’Under, proposto a 1,90. Almeno un gol a testa, invece, secondo i bookie: tra Goal e No Goal parte avanti la prima opzione 1,72 a 2.

Chi fa gol

Romelu Lukaku torna a San Siro da avversario, dopo che lo scorso anno con la maglia della Roma era stato ricoperto di fischi, in una serata culminata con il gol-vittoria di Thuram. Il belga è in cerca di riscatto: il gol dell’ex è offerto 3,75 su bet365. Più probabili in quota gli acuti della coppia nerazzurra: Lautaro Martinez si gioca a 2,50, Marcus Thuram vale 2,62. Attenzione poi a Khvicha Kvaratskhelia, già in rete quest’anno a San Siro: un altro centro del georgiano paga 4 volte la posta.

