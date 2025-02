Inter, Marotta guarda al futuro: le probabili mosse di mercato

Nel mercato invernale appena concluso l’Inter ha lasciato invariato il grosso del gruppo squadra eccezione fatta per Palacios e Buchanan, mandati in prestito al Monza e al Villareal per avere maggiore continuità. Per quanto riguarda le entrate, invece, gli unici innesti sono stari quello di Nicola Zalewski, prelevato dalla Roma con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, e il duttile centrocampista croato Petar Sucic, che a giugno approderà nella sponda nerazzurra di Milano direttamente dalla Dinamo Zagabria.

Intanto l’esterno italo-polacco si è messo in luce nel derby contro il Milan servendo l’assist a De Vrij per il gol del definitivo 1-1. Secondo quanto rivelato da Sky Sport nei giorni scorsi il club di viale della Liberazione avrebbe potuto regalare a mister Simone Inzaghi un rinforzo in attacco del calibro di Marco Asensio o Marcus Rashford. Tuttavia il mancato trasferimento di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa ha lascito invariato il reparto offensivo degli attuali campioni d’Italia.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato la dirigenza dell’Inter guarda già al futuro e ha pronti dei nomi per rinnovare la rosa visti i numeri importanti sulla carta d’identità di alcuni dei componenti, soprattutto in difesa. Secondo l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, riportata da TMW, pare che il presidente della Beneamata, Beppe Marotta, potrebbe pescare in casa del Bologna. In cima alla lista della spesa, infatti, c’è Sam Bukema che in questa stagione ha già collezionato 38 presenze stagionali, tra campionato e coppe varie, con la maglia dei felsinei. Il difensore olandese potrebbe essere il degno sostituto di Acerbi.

Non è escluso che, già a partire dalla sessione di mercato che precede il Mondiale per Club, l’Inter possa ricorrere ai cari vecchi a parametro zero; nonostante la linea del fondo Oaktree che prevede gli acquisti di giovani a basso costo. A giugno, infatti, si ritroverebbero svincolati il difensore Jonathan Tah, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, e l’attaccante del Lille, Jonathan David.