Inter-Barcellona, analisi di un revival storico

San Siro non dimenticherà. L’Inter di Simone Inzaghi sgretola il mito catalano: 4-3 al Barcellona dopo una battaglia da cantare ai posteri

All’antica maniera, con cuore, polmoni e un pizzico d’orgoglio lombardo: così l’Inter ha domato il Barcellona, nella notte dei leoni, in un’epopea che ha restituito al football la sua vocazione più epica. Il 4-3 maturato dopo i supplementari al Meazza non è solo un risultato: è una resurrectio, una vendetta del calcio italiano contro chi, da tempo, lo dava per agonizzante. San Siro esplode, il popolo nerazzurro si inginocchia al cospetto dei suoi paladini, e Simone Inzaghi entra nella leggenda come il novello Muzio Scevola, stratega d’altri tempi che per la seconda volta in tre anni si guadagna il diritto di sfidare l’Europa al suo altare più sacro.

Recuperato l’argentino Lautaro, Inzaghi ha abbandonato ogni velleità prudente, schierando le sue truppe con piglio bellicoso, da condottiero consapevole del proprio destino. Il Barcellona di Flick, teutonico d’adozione ma devoto alla tecnica catalana, si è affidato alle giocate celestiali del giovanissimo Lamine Yamal, già profetizzato dai mercanti del pallone come futuro imperatore del gioco.

Ne è uscita una partita che ha frantumato schemi e liturgie, un duello rusticano e sublime, come un poema omerico trascritto su prato d’erba.

Nella prima frazione di gioco il Barcellona ha tenuto palla ma ha tirato molto poco verso la porta di Sommer. Inter che ha agito in contropiede colpendo con Lautaro, su splendido assist di Dumfries, a coronamento di una cavalcata, e poi con rigore di Calhanoglu per atterramento dello stesso Toro. Rigore concesso a seguito di un intervento del VAR. Ingenuo Cubarsi.

Yamal è stato affrontato con più piglio e cattiveria nella prima frazione di gioco. Inter aggressiva, cattiva e tosta su ogni pallone, per compensare l’inferiorità tecnica rispetto ai palleggiatori Blaugrana, troppo sterili nel primo tempo. Direzione impeccabile di Marciniak nei primi 45 minuti di gioco. Giusto non assegnare il rigore a Yamal per il tocchettino di Bastoni sull’esterno spagnolo. Quest’ultimo è stato poco preciso nei passaggi e ha avuto difficoltà quando è stato raddoppiato dai nerazzurri.

Barcellona con linea altissima in tutti i casi e le circostanze. Come in occasione della punizione che ha portato al gol annullato ad Acerbi per offside. Pochi istanti dopo, è arrivato il gol di un insospettabile, Eric Garcia, proprio quando l’Inter sembrava in totale controllo. Azione congegnata e conclusa da due comprimari. Bellissimo il cross di Gerard Martin. Inzaghi aveva già pronto l’avvicendamento tra Dimarco e Carlos Augusto. Barella ha poi continuato il suo personale duello con Szszcesny.

Pazzesco come i nerazzurri abbiano subito un contropiede sul vantaggio di 2-1, con Sommer che ha salvato con un eccellente riflesso. Preludio al gol di Olmo, con cross ancora di Gerard Martin. Incredibile come un episodio cambi l’inerzia del match. Inter che ha accusato il colpo, andando in crisi. Il Barcellona 2024-2025 ha abituato i suoi tifosi a diverse rimonte. La squadra di Inzaghi si è allungata, perdendo le distanze. Troppo spazio concesso a Yamal e calciatori ospiti che arrivavano prima su tutti i palloni a un certo punto del match. Inter che non riusciva a scambiare il pallone per tre volte consecutive.

A un certo punto, a seguito di una palla persa, Mkhytarian ha agganciato Yamal e Marciniak ha concesso la massima punizione. Intervento però commesso appena fuori area e calcio di punizione. Inzaghi ha provato a correre ai ripari, sostituendo Lautaro con Taremi e Bisseck con Darmian. A sua volta, Flick ha sostituito Iñigo Martínez per inserire Araujo. Dimarco non era in condizione di giocare 90 minuti. Carlos Augusto è andato subito in difficoltà ma ciò è stato dovuto in primis al cambio dell’inerzia del match, che ha preso una piega opposta.

Sommer ha risposto due volte presente su Yamal. Inzaghi ha sostituito poi Calhanoglu e Mkhytarian (ammonito in occasione dell’intervento su Yamal) con Frattesi e Zielinski per dare nuova linfa al reparto nevralgico. Nel frattempo i 4000 tifosi del Barcellona cantavano a squarciagola. Flick ha sostituito Olmo, autore del secondo gol, con Fermin.

A pochissimi minuti dal termine è arrivata la rete di Raphinha. L’Inter ha invocato un fuorigioco ma il giocatore Blaugrana nei pressi del palo non ha influito e ha fatto di tutto per spostarsi. Rammarico per i nerazzurri, in quanto pochi istanti prima Thuram era stato lanciato a rete trovando la difesa avversaria sguarnita ma l’estremo difensore polacco è uscito in maniera tempestiva. Intanto 13 gol in 14 partite per Raphinha che, lo ricordiamo nel 2022, avrebbe potuto giocare per la nazionale italiana.

Nel recupero l’Inter ha chiesto un rigore per un tocco di Lewandowski ma non c’era alcuna irregolarità. Secondi dopo Yamal ha preso il palo. Per restare in tema di eroi improbabili, nel finale Acerbi ha segnato il 3-3 a seguito di una folle sciocchezza del reparto difensivo Blaugrana. Ancora un assist di Dumfries. Stesso risultato dell’andata nei tempi regolamentari. Giallo per il tecnico Flick che aveva protestato per un presunto intervento su Gerard Martin. Il recupero più pazzo di sempre? Forse sì. All’ultimo secondo, Yamal, solo davanti a Sommer, ha sciupato clamorosamente.

Hanno quindi avuto inizio i supplementari di una delle gare più epiche della storia della Champions League. Barcellona pericoloso con un triangolo che per poco non premiava Pedri, fermato in uscita da Sommer. Eric Garcia sostituito poi dal teenager Hector Fort. Pochi secondi dopo, azione sulla fascia destra da parte di uno straripante Thuram, sponda di Taremi e gol di Frattesi, lasciato troppo libero di tirare dalla difesa colabrodo Blaugrana. L’autore del gol è poi rimasto a terra poco fuori l’area nerazzurra, riprendendosi dopo un paio di minuti.

Hector Fort è stato pericoloso con un tiro da fuori sul finire del primo tempo. Thuram si è poi prodigato in diversi interventi difensivi. Al minuto 105 sembrava che il match fosse appena iniziato per lui. E qualcosa ci diceva che il match non sarebbe finito lì, sul 4-3. Con Barella lanciato a rete Marciniak ha fischiato la fine del primo tempo supplementare ma il recupero era già concluso.

Per l’assalto finale Flick ha messo in campo Gavi e Pau Victor. Ad uscire sono stati Pedri e Cubarsi. I Blaugrana hanno sfruttato l’opzione Lewandowski, alzando quindi alcuni palloni. Yamal sempre grandissimo protagonista in quasi tutte le azioni. Salutato da scroscianti applausi è uscito Dumfries per fare posto al connazionale De Vrij. Szczesny ha poi salvato su Frattesi, anche se l’azione era stata viziata da un fuorigioco, comunque non segnalato.

Inter che ha preso un clamoroso contropiede, con Yamal che ha puntato Carlos Augusto, mirando l’angolino, ma venendo ipnotizzato da un intervento leggendario di Sommer. Portiere svizzero che si è ripetuto su una conclusione ravvicinata dello stesso giovanissimo esterno spagnolo. Posizione comunque troppo angolata. A tre minuti dal termine, Frattesi ha subito un fallo da Raphinha e ha immediatamente chiamato a raccolta il pubblico. Bastoni ha poi atterrato Yamal sulla destra venendo giustamente ammonito. Marciniak ha poi concesso due minuti di recupero. Un intervento di De Jong su un Thuram in versione monstre ha sancito poi la fine del match.

E mentre Inzaghi sorride come chi ha appena scalato il Purgatorio, il popolo nerazzurro intona i suoi cori sotto un cielo finalmente degno di tale impresa. A questo quadro va però messa una firma, il 31 maggio, a Monaco di Baviera, probabilmente contro il PSG dell’ex Hakimi, di Kvara, di Donnarumma, dei due genietti portoghesi, del baby fenomeno Doue e del sempre più devastante Dembelé.