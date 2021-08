Intanto arriva il Venezia

A poco più di dieci giorni dalla chiusura del mercato, il campionato di serie A è ai nastri di partenza, anche se probabilmente gli ultimi movimenti si faranno nell’ultima settimana di Agosto.

Come era ampiamente prevedibile grossi movimenti non ce ne sono stati, soldi da investire ce ne sono pochi e per lo più si lavora su prestiti onerosi, svincolati e rinnovi contrattuali. Categorie nel quale il Napoli è sempre presente: preso lo svincolato Jesus, l’incontro tra dirigenza ed Insigne scivolerà probabilmente alla prossima settimana, poi si aspetteranno gli ultimi giorni del mese per i saldi last minute. In quest’ottica potrebbe rientrare l’operazione Bakayoko.

Emerson Palmieri è in direzione Lione e diventa sempre più complicato trovare un buon terzino sinistro in offerta, dove molte società hanno difficoltà a trovare calciatori all’altezza.

Spalletti dal canto suo, si accontenterebbe di mantenere l’organico attuale e in tutta onestà questo è il massimo obiettivo che il Napoli può attualmente permettersi, a meno che non ceda un giocatore importante per fare cassa, ma in quel caso lo stesso andrebbe poi rimpiazzato, tanto vale a questo punto mantenere la rosa attuale e tentare un colpo last minute.

Intanto domenica sera arriva il Venezia di Zanetti, che ha già iniziato la stagione, pareggiando in Coppa Italia contro il Frosinone. Squadra interessante e propositiva che non vuol venire a Fuorigrotta a fare le barricate, a meno questo traspare dalle dichiarazioni pregara.

Venezia: studiamo gli avversari

Nella fila dei “meneghini” ritroviamo una vecchia conoscenza della serie A, tal Caldara, che se sta bene è sempre un difensore di tutto rispetto; a centrocampo Zanetti confida molto nell’israeliano Peretz e nel belga Heymans, c’è anche il nazionale islandese Sigurosson a completare quello che appare il reparto migliore dei lagunari. In attacco si affiderà alla fisicità del norvegese Johnsen che probabilmente sarà l’unico punto di riferimento per aprire spazio ai piedi buoni dei centrocampisti.

Quanto mai importante sarà partire bene per questa nuova stagione, di fronte al Maradona per la prima volta con il pubblico sugli spalti e con le nuove maglie griffate Armani all’esordio. Una vittoria convincente darebbe entusiasmo tra la gente e quella spinta necessaria per chiudere il contratto del Capitano e prendere le 2 pedine mancanti, centrocampo e terzino.

ADL d’altro canto si sa è un passionale e sull’euforia potrebbe lasciarsi andare.

