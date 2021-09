Insigne: “Uno dei Napoli più forti in cui ho giocato. Rinnovo? Arrivo al campo con il sorriso”

È toccato a Lorenzo Insigne animare la conferenza stampa della vigilia di Europa League. Il capitano del Napoli ha voluto innanzitutto fare il punto sul momento che sta attraversando la squadra, alla vigilia della gara contro lo Spartak Mosca.

“Io sto bene, così come i miei compagni. Abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati, la strada è molto lunga sia in campionato che in Europa. Pensiamo soltanto al lavoro per arrivare pronti ad ogni partita”.

Del resto, il pareggio di Leicester, ha trasmesso al gruppo la consapevolezza della propria forza.

“Sapevamo che a Leicester sarebbe stata dura. Siamo andati sotto 2-0, ma siamo rimasti calmi e siamo riusciti a fare un grande risultato che è il pareggio. Questo punto può essere molto utile, ora ci aspetta una grande partita. Lo Spartak ha perso alla fine dopo una gara dominata, quindi proverà a riscattarsi...”.

Il folletto di Frattamaggiore s’è soffermato sulle possibilità che può avere il Napoli di vincere qualcosa.

“Sono qui da tanti anni, ho vissuto tanti Napoli. Questo è uno dei più forti, ci stiamo esprimendo tutti al cento per cento. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza”.

Lorenzinho è consapevole di poter scrivere una pagina importante per la storia del club partenopeo. Nonostante l’annosa questione del rinnovo sia ancora in sospeso.

“Sono sereno, penso a fare bene e a mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni. Devo dare l’esempio perché sono il capitano. Ho un solo anno di contratto, ma non voglio distrarmi. Per altre questioni ci sono il procuratore e il presidente. Si sono incontrati e hanno chiacchierato. Personalmente voglio essere concentrato solo su questa stagione!”.

Parole da vero leader, arrivato alla partita numero 400 con la maglia del Napoli.

“Non mi aspettavo arrivassero, è stata una grande emozione da napoletano“.

Finale dedicato allo spirito di rivalsa che sta animando il gruppo quest’anno.

“A noi brucia ancora non essere in Champions. Ce la dovevamo fare e siamo arrabbiati. Ci è mancata la cattiveria, Spalletti sta lavorando molto su questo. La qualità in questa squadra è tanta. Io, Koulibaly e Mertens dobbiamo spronare i giovani. In campo mi diverto, era da tanto che non mi capitava”.

