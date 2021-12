Insigne subisce attacchi pretestuosi, anche quando non gioca

Lorenzo Insigne era sulla lista degli indisponibili in vista di Napoli-Atalanta, gara disputatasi ieri sera allo Stadio Maradona. Il capitano azzurro, alle prese con un problema muscolare ha dovuto dare forfait per l’importante impegno che attendeva i suoi all’arena di Fuorigrotta. Il 24 ha, però, comunque voluto essere presente per sostenere i suoi dagli spalti, ma pare che si trovi sempre una scusa per bersagliarlo, anche quando non gioca.



L’accaduto

Lorenzo si è recato allo stadio in tenuta molto elegante, ma c’è chi ha trovato il modo di attaccarlo ed imputargli un errore nonostante non fosse in campo.



Sembra incredibile, ai limiti del surreale, ma questa volta un noto giornale ha avuto da ridire sul costoso cappotto indossato dal giocatore. Gli è stato dedicato un intero articolo per aver avuto la sola colpa di acquistare, con soldi che guadagna lavorando onestamente, un capo d’abbigliamento dal valore di circa 2.000€.



Questo ennesimo attacco al capitano è pretestuoso e non va bene perché rappresenta lo specchio di quanto succede in città, quando si cerca sempre un pretesto per mettergli un cappio al collo.

Il giornalismo mediocre, soprattutto se di partito preso, deve finire ed è nec essario che lo faccia quanto prima perché sta diventando davvero insopportabile per i lettori ed i calciatori che non possono spendere i propri soldi come gli pare per paura del giudizio di chi non può permettersi di arrivare ad una certa cifra.

