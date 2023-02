Insigne “rosica”? Meglio ripassare il manuale delle buone maniere

Nulla è più stupido, immaturo ed instabile del Paragone. Due momenti, due Uomini, due Storie. Soltanto le macchine si posteggiano una dietro l’altra. La fila Indiana è fatta per gli “schiavi” non certo per gli uomini liberi.

Premessa poetica superflua?

No, la Poesia non lo è mai.

Come è squallido vivere un momento di gioia, saltando sulla testa degli assenti.

Il Napoli, secondo alcune menti elementari, vince “grazie” alla partenza di Insigne.

Insigne “rosica” ho letto.

Ma allora è cosi facile vincere. Dovremmo dirlo a tutti. A Juventus, Milan, Inter ed a chi non lo fa da decenni. La soluzione è facile. Prendi il tuo miglior calciatore, il migliore dell’ultimo decennio magari il capitano e campione d’Europa, stracciagli il contratto e vedrai che subito dopo vincerai.

Prendi Leao, Lautaro e Di Maria, cacciarli e la domenica dopo vinci 3-0.

Elementare Watson.

Magari tutto fosse così semplice. Magari si potesse con tanta facilità aprire percorsi vincenti. Uno vale uno è la bestemmia di questi ultimi tempi. La Politica italiana da tempo naviga nella mediocrità ma “uno vale uno” è una bestemmia.

Scusaci Lorenzo, stiamo crescendo. Non abbiamo ancora imparato a capire, apprezzare e ringraziare.

Torniamo a studiare.

