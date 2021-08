Insigne-Napoli: prove di accordo, superando frizioni e malumori

Dopo tre settimane di febbrile attesa Lorenzo Insigne s’è ripreso subito il Napoli. Le meritate vacanze post-Europeo l’avevano tenuto lontano da Dimaro.

Ieri però, contro l’Ascoli, ha messo in campo il tradizionale repertorio, fatto di qualità a iosa e giocate sontuose. Un mix di eleganza sopraffina e sublime concretezza.

Certi amori sono troppo complicati

Nondimeno, a dettare le ambizioni degli azzurri sono sempre la questioni economiche, che condizionano le scelte future in ottica mercato. Producendo, ovviamente, effetti importanti anche sul piano tecnico-tattico.

Dalle parti di Castel di Sangro restano in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Lorenzo Il Magnifico.

Da parte sua, il folletto di Frattamaggiore non sembra aver mai messo in dubbio la permanenza all’ombra del Vesuvio. Nonostante le perplessità più volte palesate dalla proprietà circa il rinnovo di un vincolo che ha in giugno 2022 l’attuale limite temporale.

I dubbi manifestati dalla società partenopea magari sono pure legittimi, dal punto di vista presidenziale.

Senza denari non si cantano messe

Dopo due annate pesantemente condizionate dalla pandemia, nonché da un settimo e un quinto posto che hanno fatto evaporare la Champions League, oltre a un centinaio di milioni di euro, avere un giocatore che guadagna 5/6 milioni a stagione è un lusso che possono permettersi davvero in pochi.

In soldoni, senza la Coppa dalle Grandi Orecchie, il Napoli deve ridimensionarsi, abbassando notevolmente l’asticella degli stipendi, e degli obiettivi oggettivamente perseguibili.

Concetto ribadito svariate volte da Aurelio De Laurentiis al diesse Cristiano Giuntoli: il giocatore deve dare disponibilità a livellare decisamente verso il basso il suo stipendio, qualora volesse prolungare il contratto.

Sia ben inteso, spazio operativo ce n’è, ma non tantissimo. La clessidra del mercato scorre inesorabile. Dunque bisogna evitare una corsa contro il tempo

L’impressione, tuttavia, è che la società partenopea non si sarebbe opposta ad una partenza di Lorenzinho, funzionale a far rifiatare l’asfittico forziere azzurro.

Tipo l’affare che l’Inter ha appena concluso con il Chelsea per Romelu Lukaku, incassando una maxi cifra utile a risanare il bilancio e consentire una maggiore elasticità in tema di gestione dei conti.

Ma il Napoli non è un discount

D’altronde le parole di ADL hanno abbondantemente illustrato lo scenario complicato in cui si trova a muoversi la società, nell’affrontare l’impatto prodotto dal Covid.

Da qui la disponibilità ad ascoltare apertamente offerte per tutti i calciatori in organico. Volontà mai stata successivamente cassata dal presidente, con un ripensamento oppure una smentita.

In definitiva, cedere Insigne sarebbe una autentica boccata di ossigeno, visto che la proprietà intende varare un nuovo corso, dando un ragguardevole taglio al costo del personale. Ovvero, ingaggi e relativi ammortamenti dei calciatori.

Ma rientrando il Napoli nell’alveo dei Top Club (o presunti tali…), non può semplicemente permettersi di mettere alla porta il suo elemento più rappresentativo, senza avere un sostituto adeguato da mettere al suo posto.

Fate presto, accomodatevi attorno al tavolo

Insomma, appare si troppo evidente quanto possa essere controproducente l’ipotesi di iniziare la nuova stagione con la spada di Damocle di un accordo in esaurimento.

Tanto per il management, che correrebbe il serissimo rischio di perdere il suo capitano la prossima estate a parametro zero. Quanto per il simbolo dell’Italia Campione d’Europa, costretto a sprecare preziose energie nervose, restando nell’incertezza contrattuale.

Con questi chiari di luna, le condizioni per sognare sono veramente poche.

La palla, allora, passa nuovamente a DeLa. Bisogna capire se vorrà (sarebbe meglio dire, potrà…) impegnarsi a preservare la competitività del Napoli.

In assenza di interventi concreti dell’azionista di riferimento, si prospetta un 2021/22 orientato al ridimensionamento. Sia a livello di potenzialità di investimenti, che di ambizioni.

