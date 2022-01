Insigne ha chiesto di restare, ma Adl ha detto di no!

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Radio Punto Nuovo, Insigne ieri ha raggiunto l’accordo col Toronto che gli corrisponderà 11,5 milioni di euro netti a stagione ma sarà solo nel fine settimana che arriverà la firma e l’annuncio del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Nelle intenzioni dell’agente, all’inizio della prossima settimana sarà fatta una conferenza stampa che spiegherà nei dettagli la vicenda dell’addio del Capitano alla maglia azzurra. C’è da aggiungere un aspetto importante che getta nuova luce su questa vicenda. Il 16 dicembre, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, su specifica e pressante richiesta del capitano del Napoli che avrebbe voluto continuare la sua avventura calcistica in maglia azzurra, ha contattato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dicendogli che Lorenzo sarebbe voluto restare, che sarebbe bastato riconoscergli lo stesso ingaggio attuale cancellando la causa per l’ammutinamento, senza nessuna richiesta di bonus. La risposta di De Laurentiis, però, è stata netta e negativa. Nonostante la volontà di Insigne di restare a Napoli, a quel punto le strade si sono separate.

