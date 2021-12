Insigne ed il Napoli sempre più lontani: le ultime

Lorenzo Insigne, capitano e bandiera del Napoli, dopo la vittoria dell’Europeo ha cominciato la stagione azzurra con più bassi che alti. Il magnifico, infatti, ha collezionato 15 presenze in campionato fino ad ora, mettendo a segno 4 reti tutte su rigore. Discorso differente per quanto riguarda l’Europa League, dove ha siglato una rete sola e su azione nel match contro il Legia Varsavia.



Il dato che spaventa

Il numero 24 sino ad oggi non è riuscito mai a mettere il pallone in porta su azione in campionato. Nonostante le sue 55 conclusioni totalizzate dall’inizio della Serie A, non è riuscito a sfondare la rete neanche col tiro a giro. A proposito di tiro a giro c’è da dire che anche l’ideatore della suddetta conclusione, Alex Del Piero, aveva vissuto un momento difficile dove era riuscito a sbloccarsi soltanto alla fine del campionato. Quindi nessuna tragedia su questo. Il problema sorge nel momento in cui la trattativa per questo rinnovo sia stata rimandata troppo a lungo senza pensare agli effetti collaterali che avrebbe portato lo slittamento dei colloqui.

Pisacane apre alla cessione del suo assistito

Durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha aperto ad un possibile divorzio tra il Napoli ed il proprio assistito, affermando: “Eventualmente, ce ne faremo una ragione”.

Ha anche aggiunto che i figli del fenomeno di Frattamaggiore frequentano la scuola americana e lui sa parlare inglese.

Di buono c’è che ha anche dichiarato che con ogni probabilità, in caso di addio all’ombra del Vesuvio, Insigne non vorrebbe restare in Serie A.

L’ultimatum

Pisacane appare stufo di attendere un’offerta all’altezza da parte di ADL ed ha quindi parlato del fatto che dal 2 gennaio comincerà a guardarsi attorno per non rischiare di arrivare a giugno con il giocatore che potrebbe infortunarsi e non trovare squadra.

Ultimatum da parte dell’agente che potrebbe cambiare le carte in tavola, ciò che è certo è che tra un mese qualcosa di muoverà, bisogna soltanto capire se direzione Filmauro per firmare il contratto oppure altrove.

