Insigne è atterrato a Toronto (foto – video)

Alle ore 9 del mattino di venerdì 24 giugno Lorenzo Insigne, insieme alla moglie e ai figli, è partito dal Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino, destinazione Toronto.

Emozione, mista a nostalgia e attesa di quella che sarà la nuova avventura targata Toronto F.C, hanno accompagnato Lorenzo Insigne nelle 9 ore di volo verso il Canada.

Ma non solo Lorenzo era visibilmente emozionato. Con lui tanti tifosi lo hanno “accompagnato” al gate, attraverso i tutte le piattaforme social e le televisioni, aspettando quel “bacio volante” prima di andare via.

Servirà del tempo ai napoletani per realizzare il suo addio, in particolar modo se si pensa alla prima partita il 14 agosto 2022. La prima partita senza il capitano in campo o in panchina. Senza leggere il nome sulla formazione ufficiale, nemmeno tra quelli fuori per qualche risentimento muscolare.

Eh si perché ‘oggi’ quel ragazzino che giocava con un’ arancia tra le vie della città, è diventato un uomo che ha scelto di mettersi in gioco, tentando di realizzare una nuova impresa.

Dall’annuncio del suo addio ci sono stati tanti sostenitori, anche noti come Peppe Iodice il quale gli dedicò una dolcissima poesia, ma ci sono stati anche tanti che non hanno gradito la sua scelta.

Alcuni hanno usato ‘ l’attacco ‘ per mascherare la tristezza, altri semplicemente erano felici. D’altronde non si può piacere a tutti!

Ma se a Napoli i bambini hanno indossato la maglia numero 24 per salutare il capitano, a Toronto c’è chi indossa la sua maglia per dargli il benvenuto.

Ecco cosa sta succedendo a Toronto

A Toronto c’è fermento per un giocatore che può regalare molte soddisfazioni, infatti è tutto pronto per l’arrivo del “Magnifico”. Dalle notizie che sono giunte in Italia, nella città del Lago Ontario è prevista una festa per accogliere il fenomeno azzurro. Si perché sebbene non faccia più parte della squadra di De Laurentiis, tanti tifosi non lo dimenticheranno mai, e per certo lui non abbandonerà mai i suoi colori.

Sebbene la presentazione ufficiale sarà lunedì 27, dal web arrivano video di tifosi napoletani che vivono oltreoceano e canadesi aspettare Lorenzo ai gate, con striscioni di benvenuto. Mentre a Little Italy alle ore 17.10 ( 23.10 italiane) è tutto pronto per la festa di benvenuto del “Magnifico”.

Una dimostrazione d’affetto unica che denota che il capitano è in grado di lasciare il segno in tutto il mondo. Good Luck!

