Insigne: “Con il Real il mio goal più bello. Smettere? Mi viene l’ansia se ci penso” 

Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss rilasciando alcune dichiarazioni sulla sua ex squadra.

Ecco le sue parole come riportate da TMW:

“Il Napoli con il ritorno di Mazzarri in panchina ha fatto una grandissima prestazione contro l’Atalanta ed ha ottenuto un risultato straordinario, penso che il mister è tornato carico, Napoli è casa sua, sono andato anche a Castel Volturno ed ho trovato un bellissimo gruppo. L’anno scorso con Spalletti i ragazzi hanno fatto qualcosa di indimenticabile, a Bergamo ho visto un Napoli a tratti uguale all’anno scorso. Domani c’è la supersfida contro il Real. Io a Madrid ho fatto gol, queste partite in Champions danno tantissime emozioni, il Santiago Bernabeu poi è uno stadio stupendo e ci sarà l’adrenalina di giocare contro una delle squadre più forti al mondo. Segnare a Madrid? Vedendo Navas fuori dai pali ho provato a fare un pallonetto, invece mi è uscito un tiro a giro e fare gol lì è stato bellissimo.”

Il mio gol più bello? “Con la maglia del Napoli ne ho fatti parecchi, però il gol che ho fatto al Bernabeu è qualcosa di indimenticabile.”

Kvara? “Non lo conoscevo però dopo averlo visto giocare qualche partita ho notato che era fortissimo, è una fortuna che ce l’abbiamo noi. Il Napoli può ancora ambire allo scudetto, 8 punti possono essere tanti o pochi. Mi associo al messaggio del mister che dice sempre che si gioca partita per partita, a Bergamo ho visto un Napoli cattivo come non si vedeva da tanto.”

Quando smetterai di giocare? “Vivo di calcio, non ci voglio pensare ora, se penso a quando smetterò mi sento male. Tra un paio d’anni ci rifletterò. Contro l’Inter sarò allo stadio a vedere i ragazzi”

