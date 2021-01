Insigne carico dopo Napoli-Fiorentina: “Mercoledì come oggi!”

Un Napoli in grande spolvero batte una comunque buona Fiorentina con un punteggio tennistico di 6 a 0. Da bordocampo ai microfoni di DAZN c’è il capitano, Lorenzo Insigne. Ha finito la sua partita con 2 goal e un assist magnifico per Hirving Lozano. Fiducia e concretezza ritrovata o no, queste le parole del folletto di Frattamaggiore.

Dopo lo Spezia, risposta della squadra con 2 vittorie

“Sono molto contento per questa vittoria, da napoletano è sempre un orgoglio continuare a segnare con questa maglia”. Poi sul match: “Si è giocato da grande squadra, una grande partita. Sicuramente nella gara contro lo Spezia sono venuti fuori molti errori; la cosa bella di questo sport è che dopo 3 giorni ti puoi rifare e noi abbiamo risposto con 2 vittorie di fila”, alludendo anche alla partita di Coppa vinta contro l’Empoli.

Supercoppa: “Da domani al massimo per battere la Juve”

Poi Insigne mette subito la testa all’importantissimo impegno di mercoledì 20 gennaio contro la Juventus. Queste le parole del capitano azzurro: “Da capitano posso solo dire che io ed i miei compagni lavoriamo tanto durante la settimana. Tra 3 giorni c’è una partita importante, come abbiamo vinto oggi, lo faremo anche mercoledì contro la Juve – mostrando carattere – Ci prepareremo al meglio. Il pranzo? A volte è meglio riposare che allenarsi e il mister sa quello che fa, ma la cosa sicura è che domani ripartiremo al massimo per affrontare i bianconeri meglio di come oggi abbiamo affrontato la Fiorentina”, conclude.

