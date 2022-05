Insigne a Toronto, ma con DeLa che batte cassa per l’ammutinamento

Lorenzo Insigne-DeLa, un caso ancora aperto, si potrebbe definire cosi la situazione di rapporto conflittuale tra “il Magnfico” ed il Presidente. Infatti, non fa sconti neanche al capitano in partenza, aperta ancora la vertenza multe per l’ammutinamento del dopo gara contro il Salisburgo, ed il patron azzurro non sembra, caso analogo ad Allan ed Hysai, fare alcun passo indietro avverso il pagamento della pendenza da parte del capitano.

A riferirlo e l’edizione odierna di Repubblica, spiegando l’episodio: la brutta pagina scritta il 5 novembre del 2019. Il presidente ha infatti fatto causa alla maggior parte dei giocatori che da allora sono andati via dal Napoli e la stessa sorte toccherà al capitano, per il quale la società chiederà in tribunale una maxi multa. La storia avrebbe avuto un epilogo forse diverso se il numero 10 della Nazionale non avesse aspettato la scadenza del suo contratto per passare – a parametro zero – a Toronto. Nel calcio moderno comanda il business, non i sentimenti. Ma con rare eccezioni.

