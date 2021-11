Inguardabile prima, appena accettabile poi: Napoli, riparti dalla ripresa

Il secondo tempo del Napoli non deve trarre in inganno. Come a San Siro, a distanza di tre giorni, gli azzurri hanno letteralmente regalato ancora un tempo ed almeno tre o quattro giocatori all’avversario. Anche lo Spartak Mosca, dunque, approfitta dello stato di profonda confusione che sembra aver ammantato la squadra partenopea. Apparsa veramente troppo brutta, sia in difesa che in attacco, per essere quella che ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori fino a pochi giorni fa.

Questa volta a stravolgere il piano gara di Spalletti ha provveduto un intervento scomposto di Lobotka. La sua evidente incapacità di temporeggiare ha determinato un affondo tanto goffo, quanto inutile. Minando così le certezze di un gruppo che, almeno nel primo tempo, s’è consegnato ai russi senza alcuna volontà di combattere. Finendo per farsi travolgere dal punto di vista fisico ed emotivo.

Avvio da incubo

Di tattica poi meglio non parlarne. Soprassedere sul (non) gioco dei 45′ iniziali serve esclusivamente ad evitare inutili gastriti. E nessuno si permetta di tirare in ballo le assenze.

Nella prima frazione, il Napoli è apparso completamente depotenziato, quasi che l’imbarcata che si stava profilando all’orizzonte non tangesse più di tanto cuore, cervello ed attributi dei giocatori.

Ovviamente, i demeriti vanno ripartiti in parti uguali. Spalletti ne ha indovinate veramente poche. A cominciare dalla scelta della coppia difensiva. Koulibaly sul centro destra non è stato il solito baluardo, impeccabile in marcatura e puntuale negli anticipi. Tutt’altro giocatore, quando si esprime nella posizione a lui congeniale, affiancato a Rrahamani.

Un capitolo a parte lo meriterebbe Lozano. Disarmonico, scombinato, nient’affatto abile nelle letture. Tornato sui suoi mediocri standard di rendimento. Con un centravanti posizionale come Petagna, il messicano, avrebbe dovuto garantire ampiezza al possesso e superiorità numerica in fascia. In sostanza, puntare continuamente l’avversario diretto, interpretando il ruolo di esterno offensivo in maniera assai propositiva. E dopo, scaricare un mucchio di cross invitanti, stimolando il Bisontino ad andare a rimbalzo. Ovviamente, non s’è visto niente di quanto preventivato.

Gettare la croce addosso a Lobotka, poco dinamico e nient’affatto impattante nella risalita della palla dal basso diventa quindi un esercizio stucchevole, al pari dei suoi insulsi passaggetti a pochi metri, equiparabile al classico tiro a bersaglio sulla Croce Rosa. Inutile aspettarsi qualcosa di diverso dallo slovacco. Tende deliberatamente a ritrarsi dal fulcro della manovra.

Inoltre, è privo di mordente. Tutte caratteristiche che si sposano poco o nulla con la strategia di chi vuole (tentare di…) dominare la controparte, modulando il ritmo del giropalla e l’intensità dei possessi.

Letture tutte sbagliate

Forzando un attimino la chiave narrativa della partita, è innegabile che si sia visto un Napoli dai due volti. Ad un primo tempo irritante, ha fatto da contraltare una ripresa almeno decente. Il punto, tuttavia, è un altro. Magari ben più brutale.

Spalletti aveva costruito una squadra in grado di determinare, attraverso un calcio diretto e verticale. In cui il possesso era solamente preparatorio a creare quasi artificiosamente gli spazi che Osimhen avrebbe poi saturato. Aggredendo la profondità o attaccando la linea difensiva palla al piede. In definitiva, gli azzurri muovevano l’attrezzo per disarticolare il posizionamento sottopalla degli avversari.

Ora questo discorso deve necessariamente cambiare. Ma se ricorri a Petagna, devi metterlo in condizioni di rendersi utile alla squadra, prim’ancora che a sè stesso. Pretendere dall’ex Spal le medesime cose che faceva il nigeriano diventa pretestuoso. Oltre che deleterio per lo sviluppo della fase offensiva.

In talune circostanze, se la squadra fa fatica a trovare il modo per realizzare sul campo le idee dell’allenatore, il centravanti boa, che fa a spallate con chiunque passi dalle sue parti negli ultimi sedici metri, potrebbe diventare l’unica decisione sensata da prendere.

Sia ben inteso, semprechè venga sostenuto, calcisticamente ed emotivamente…

Sugli scudi i “soliti noti”

Ad ingigantire il rammarico per il temporaneo blackout, che in ogni caso è durato di più rispetto a domenica scorsa, l’assenza virtuale di Zielinski. Talmente impalpabile la prestazione del polacco, da risultare abbondantemente al di sotto del suo valore individuale.

In questo senso, la gara di questa sera ha offerto segnali di enorme importanza in ottica futura. L’infortunio di Osimhen ha prodotto l’ingresso tra i titolari di un offensive player come Mertens, adattato in qualità di sottopunta.

Il sistema di gioco non cambia, ma posizionare alle spalle della prima linea un calciatore dall’indole marcatamente proattiva come Ciro, presuppone la netta volontà di capitalizzarne le abilità come attaccante. Piuttosto che stimolare le virtù funzionali al consolidamento del pallone tipiche di Zielinski.

Certe volte la nostalgia è una trappola. Nondimeno, il momento che sta attraversando il Napoli suggerisce di affidarsi a chi ha testimoniato con i fatti e non a parole di essere una certezza, quando emergono le difficoltà.

