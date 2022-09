Regno Unito in Lutto, Morta la Regina Elisabetta!

E’ morta la Regina Elisabetta II, all’età di 96 anni. L’annuncio è stato dato dal canale ufficiale della Famiglia Reale:

“La regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra “.

Ben 70 anni sul trono. Elisabetta II era stata incoronata regina a 25 anni, il 6 febbraio del 1952, alla morte del padre, re Giorgio VI. La notizia della morte di Sua Maestà ha gettato nello sconforto il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che nelle ultime ore aveva tenuto il fiato sospeso quando dal castello di Balmoral, in Scozia, era giunta la notizia che Elisabetta II era tenuta sotto stretta osservazione dai medici viste le sue preoccupanti condizioni di salute. Da Carlo e Camilla, a William e Kate, ma anche Harry e Meghan, erano volati in Scozia per restare al suo capezzale. La morte di Elisabetta II ha avuto una forte eco anche nel nostro Paese. Tra i ricordi legati alla Regina la sua visita a Napoli ben 61 anni fa, il 4 maggio del 1961. Accompagnata dal principe consorte Filippo – deceduto il 9 aprile del 2021 – giunse al Porto di Napoli a bordo del panfilo Britannia: per celebrare il grande evento, dal Castel dell’Ovo furono esplosi 24 colpi di cannone a salve. La coppia reale, poi, a bordo di una Rolls Royce nera, sfilò in corteo sul Lungomare e poi verso il Vomero, passando per corso Vittorio Emanuele e via Tasso e transitando per le strade principali del quartiere collinare partenopeo, da Piazza Vanvitelli fino alla visita alla Certosa di San Martino. Poi alla Stazione Mergellina dove un treno riportò Elisabetta II e Filippo a Roma.”

