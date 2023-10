“Ingaggiare Corona per fare rivelazioni e sono arrivati al 4,3% di share…Avanti Popolo? 800.000 persone che hanno visto quest’indegno spettacolo” Chiariello , le Polemiche su altro per evitare di parlare di Adl?

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio”, Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

“Mi fa piacere poter dire che non sono l’unico a pensare che quanto accaduto dopo Inghilterra-Italia sia scandaloso. I soldi che utilizza la Rai sono nostri, per la gran parte, perché la Rai ha un bilancio fatto dalle pubblicità, sponsorizzazioni, ma soprattutto dal canone pagato dai contribuenti italiani. Se questo è, la Rai non può comportarsi come una normale azienda privata e deve ragionare in termini di servizio pubblico. Posso capire gli ascolti, ma ci sono dei limiti morali che non sono erudibili. Quello di Corona è uno di questi limiti. Io lo detesto. Perché? Rappresenta tutto ciò che non vorrei mio figlio prendesse da esempio. I giovani hanno i loro idoli, maestri e sono considerati di successo. Veniamo ai dati. 3,6% di share medio per Avanti Popolo diretto dall’ex Ministro della Repubblica, oggi conduttrice, Nunzia De Girolamo”.

“Non mi fa specie che lo conduca, se piace, funziona ed è utile, ha diritto alle sue possibilità, per quanto sia comunque privilegiata. In ogni caso, conduceva un talk show che collezionava il minor share d’Italia. Cos’hanno pensato di fare? Ingaggiare Corona per fare rivelazioni e sono arrivati al 4,3% di share. Quante persone hanno visto Avanti Popolo? 800.000 persone che hanno visto quest’indegno spettacolo. Non l’ho visto, ma so cos’è stato detto ed è stato indegno. Maurizio Crosetti dice: ‘Gli spettatori che martedì non hanno visto il programma, cioè la stragrande maggioranza, ma che in parte lo hanno reso possibile con i soldi del loro canone, sappiano che un ricattatore può ormai avere pari dignità, nei canali Rai, rispetto a qualunque altro invitato. Sappiano, inoltre, che non esistono persi niente, perché la trasmissione non ha aggiunto elementi di cronaca. E non faceva solo tristezza, ma pure dormire’”.

