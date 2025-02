A Napoli ormai piove sul bagnato, e Conte lo sa bene. Adesso che si ferma ai box anche Neres, uscito anzitempo domenica sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra (lesione distrattiva del semimembranoso), tutta la catena mancina finisce in infermeria. Insomma, una tegola non di poco conto per l’allenatore salentino, costretto già a rinunciare a Olivera e Spinazzola. Il brasiliano rimarrà sicuramente a guardare i compagni nelle prossime due partite, entrambe in trasferta, con Lazio e Como. Il suo rientro appare fortemente a rischio addirittura in vista del big-match contro l’Inter, in programma a Fuorigrotta il 2 marzo. Di fatto, la squadra partenopea si ritrova con la coperta corta nel momento decisivo della stagione.

In genere, le situazioni di grande difficoltà vengono affrontate solamente in due modi: disperandosi, perché le risorse cominciano paurosamente a scarseggiare. Oppure ingegnandosi; provando cioè a inventare qualcosa di diverso rispetto al canovaccio seguito abitualmente. Ovviamente, con interpreti qualitativamente migliori. E’ indubbio che la soluzione più semplice sarebbe sostituire gli infortunati con le seconde linee. Finora, però, le alternative ai titolarissimi hanno offerto un rendimento assai ambiguo, tra buone prestazioni ed omissioni al limite del decoroso.

Promossi, bocciati e moduli alternativi

Perciò la settimana di avvicinamento alla gara dell’Olimpico presenterà a Conte un annoso dilemma: ripetere le scelte di formazione, obbligate dalle assenze, con la possibilità concreta che i vari Mazzocchi o Ngonge non si rivelino all’altezza delle aspettative. Altrimenti, nel più classico dei coup de théâtre, decidere di cambiare totalmente le carte in tavola. E rispolverare la sua storia tattica, per fronteggiare l’impotenza palesata dai panchinari.

Quindi, provando a smuovere le cose, cambiando sistema di gioco; tornando al 3-5-2, pensato per disporsi inizialmente a un’altezza media col baricentro. Gestendo comunque l’ampiezza con le sovrapposizioni interne ed esterne di Politano e Di Lorenzo. Ed al contempo, coprire maggiormente gli spazi. Poiché nella fase di non possesso, quando l’avversario riesce ad alzarsi nella trequarti partenopea, gli esterni si abbassano al fianco dei tre centrali. Disegnando una sorta di 5-4-1 capace di disinnescare l’arma preferita di chi attacca, ovvero prendere il “mezzo spazio”, saturando la zona d’ombra compresa alle spalle tra la mezzala ed il terzino.

In ogni caso, l’approccio verrebbe orientato alla fluidità delle posizioni, con Politano vero ago della bilancia, dirottato a sinistra nel ruolo per lui non insolito di laterale a tutta fascia, schierato sul piede dominante. Del resto, proprio lì era esploso al Sassuolo. Poi l’arrivo all’Inter, con Spalletti che preferiva utilizzarlo più avanti, sul lato opposto, per sfruttarne la verticalità, ossessionato da una manovra offensiva orientata alla ricerca delle transizioni veloci.

Due punte per maggior peso offensivo

Tra l’altro, il modulo con le due punte permetterebbe finalmente a Raspadori di occupare lo slot che preferisce, muovendosi dietro o vicino a Lukaku. In questo modo, con Big Rom ad aggredire immediatamente la profondità, per “fissare” i difensori, il lavoro di raccordo svolto da Jack favorirebbe le ripartenze in campo aperto. A garantire compattezza, il granitico blocco di centrocampo, dove non verrebbe a mancare né l’atletismo associato alla tecnica di Anguissa e McTominay; tantomeno le letture di Lobotka. Un contesto dove il Napoli va a nozze. In particolare, con le mezzali che si inseriscono in orizzontale e lo slovacco a fargli da adeguata copertura.

In definitiva, i due pareggi consecutivi con Roma e Udinese – per come sono maturati – lasciano un pizzico di amaro in bocca, nonché la sgradevole sensazione che la squadra cominci ad accusare la stanchezza. Una situazione che non va affatto minimizzata, soprattutto adesso che si sta avvicinando l’apice della stagione. Lecito allora domandarsi se nelle partite che contano Conte dovrà arrangiarsi con un’alchimia tattica oppure continuare a fidarsi delle riserve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: