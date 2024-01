Indizio di mercato: Soumare’ non convocato.

Tra i tanti nomi fatti, per il centrocampo del Napoli, c’è quello di Boubakary Soumare’. La partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, obbliga il club azzurro ad un intervento decisivo sul mercato, vista anche la cessione di Elmas.

Con Samardzic in dirittura d’arrivo, con caratteristiche diverse però, rispetto al camerunense, gli azzurri cercano un uomo con qualità d’interdizione. Da qui il pressing sul calciatore di proprietà del Leicester, attualmente in prestito al Siviglia, per il quale spunta un possibile indizio di mercato.

Il giocatore non è stato convocato per la partita contro l’ Atletich Bilbao, ufficialmente per motivi personali.

Gli andalusi hanno un opzione di riscatto a 15 milioni di euro, per Soumare’, ma la stagione difficile vissuta dagli spagnoli in Liga, spingerebbe il calciatore a cambiare aria. Il francese, 24 anni, come ruolo assomiglia più ad Anguissa, si può prendere a costi contenuti, sarebbe un’operazione intelligente, anche in chiave futura. I contatti con il club inglese sono stati avviati, ci sarebbe anche l’ipotesi di un prestito oneroso.

I motivi per il quale il calciatore non è stato inserito, nella lista dei convocati, restano misteriosi. Di certo il Napoli gli ha messo gli occhi addosso, anche De Laurentiis aveva parlato di due centrocampisti in entrata, oltre Samardzic, sembra proprio Soumare’ il prescelto dagli azzurri.

