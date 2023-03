Incredibile Fedele: “Napoli gia’ in finale Champions!”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte:

“Proprio a radio Marte avevo detto che la migliore soluzione sarebbe stata il Milan. Credo proprio che sia l’anno nostro e dovrei tirare le orecchie a Spalletti, per l’eliminazione dalla Coppa Italia, perché poteva essere l’anno del triplete. Per me il Napoli è già in finale tant’è che sto andando a prenotare il viaggio per Istanbul. Per me gli anni sono segnati e questo è l’anno del Napoli. È capitato, infatti, che in un solo colpo sono affondate tre navi, Manchester, Bayern e Real Madrid. Se in finale prendessimo una di queste tre squadre possiamo sempre cavarcela perché nella partita secca non esiste più la superiorità.

La partita secca dipende, infatti, da condizioni particolari, un’autorete, l’espulsione. Insomma vengono azzerati i valori della squadra e quindi può accadere di tutto. Se dovessimo mettere sul piano del peso, del carisma e della tradizione è evidente che Bayern, City o Real hanno qualcosa in più. Chi preferirei in finale? Allora il Bayern mi fa sempre paura, il Real è abituata a fare queste partite, mi giocherei il Manchester City che è una squadra che vuole imporre il proprio gioco e, dunque, se il Napoli non ha paura e gioca come sa giocare veramente può succedere di tutto”.

