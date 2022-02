Incredibile: De Laurentiis fa causa ad Insigne, il motivo  

Da poche settimane a questa parte, Lorenzo Insigne ha firmato il proprio nuovo contratto con il Toronto che lo legherà ai canadesi a partire dal termine della stagione in corso.

Questo accordo non ha aiutato i rapporti tra lui ed il proprio presidente attuale, Aurelio De Laurentiis, con il quale (secondo alcune voci) è calato un vero e proprio gelo.

Il capitano del Napoli probabilmente avrà la stessa sorte di Allan, Maksimovic ed Hysaj: al primo piede messo fuori città quando si trasferirà in Canada, partirà anche l’azione legale di ADL nei suoi confronti per la notte dell’ammutinamento mai dimenticata. Allora, Insigne si unì alla protesta dei propri compagni che non accettarono il ritiro imposto dalla propria società.

Di certo non si potrà dire che la storia tra Lorenzo Insigne ed il Napoli finirà bene, perché qualcuno ha deciso di non dimenticare ciò che è stato.

