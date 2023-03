Incredibile…Da Torino Pavan tuona: “Juventus? Falsificazione della realtà!”

Juventus vittoriosa contro l’Inter tra le polemiche, il gol bianconero sembra essere viziato da un’azione partita da un fallo di mano. Da Torino però invece respingono le critiche. Massimo Pavan su TuttoJuve.com riferisce:

“Le decisioni nel derby d’Italia sono state sicuramente controverse e discutibili, ma la decisione del campo, alla fine è risultata essere quella più logica, non avendo nessuna certezza che ci fosse il fallo di mano di un giocatore bianconero. Dispiace per l’allenatore interista, sempre sportivo quando gli episodi dubbi sono a suo favore come i tre dell’anno scorso e molto meno quando il dubbio vede un episodio a suo sfavore, ma le immagini non danno certezza”.

Juventus, Pavan, frustratissimo Juventino, poi aggiunge…

“Il tecnico nerazzurro parla di nove immagini in cui si vede il fallo di mano, ma queste nove immagini non ci sono, non c’è nessuna certezza che Rabiot abbia preso il pallone con la mano ed allo stesso modo che anche Vlahovic abbia fatto lo stesso. In questa totale assenza di certezza, è stata fondamentale l’impressione dell’arbitro, che tra l’altro era posizionato bene e che ha valutato questa situazione assolutamente marginale e non decisiva”.

